Пропуснато парти разваля срещата на Гориция и Крис още преди да започне "Ергенът". Шегите на съдбата или късмет?

В поредния епизод на "Ергенът" Крис и Гориция имат индивидуална среща на плажа. отношенията между тях се затоплят. Но дали двамата не се познават от преди романтичното риалити.

През 2020 г. Гориция заминава за САЩ, планирайки почивка и да се видя с роднините. По това време се случва COVID - 19. Баща й тогава й казва просто да остане, да си почине малко и като мине COVID - 19, да се прибере в Италия. По това време в страната е много тежко и има много случаи с починали заради COVID - 19. Гориция остава в САЩ 7 месеца. В Оклахома всъщност няма много българи и основно контактува с роднините си, а покрай работата си – най-вече с американци.

Пропуснато парти

През октомври 2025 е поканена на рожден ден, но решава да не ходи. Всъщност това събитие се оказва доста интересно за случилото се след това. За кастингите на "Ергенът" я записват леля й и братовчедка й.

До тогава тя не е виждала никой от тримата ергени и никога не е гледала предаването. Когато отива на първия кастинг, питат я откъде е и казва "Оклахома", от продукцията много се изненадват. Веднага я попитали за Крис. Тя звъннала на баща си и на чичо си и се оказало, че те са го срещнали именно на онова парти, и той им споделил, че влиза в "Ергенът". Точно тогава и Гориция им признава, че е минала кастинг за предаването. Дотогава го пазела в тайна. Случайност или съдба?

Коя е Гориция?

Родена е в София, но израства в Милано.

Губи майка си, когато е едва на 16 години.

Говори български с италиано-американски акцент.

Учи езика с учителка през летата, когато се е прибирала в България.

Има две сестри и един брат - природени.

По професия е клиничен микробиолог, но в момента се занимава с превенция на инфекциозните болести.

Зад гърба си има един провален брак с италианец.

В момента живее в Оклахома, но в началото на пребиваването си в САЩ е била в Балтимор.

Митовете за Гориция - не е мъж и не е милионерска дъщеря



Много зрители на предаването коментират носа на Гориция. Истината е, че тя може да си позволи нов нос с операция, но това не й е приоритет! Америка я e научилa да приема външния си вид, защото там никой не съди по него, а по действията и работата. Когато си дойде в България, винаги я питат от чужбина ли е, защото е твърде усмихната и позитивна. Първи го констатират таксиметровите шофьори от летището.

Не е милионерска дъщеря и не си е платила, за да влезе в "Ергенът". Баща й и чичо й винаги са я учили, че нищо не е дадено даром, сам трябва да си го постигнеш, да си образован и да следваш пътя си.

С участието си се надява да помогне на момичетата, които се чувстват смачкани, защото всяка жена е красива и с нейните дефекти. "Ергенът" е романтично предаване за търсене на любовта, а не конкурс за красота "Мис Свят". Хората търсят любовта, а любовта има различни форми и проявления. Да обичаш себе си също е любов.

