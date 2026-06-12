Шакира и Жерар Пике са родени на една и съща дата, като колумбийската певица е с 10 години по-голяма от своя някогашен любим. Сега обаче тя поведе в резултата за нещо много важно. Шакира откри четвърто в кариерата й световно първенство по футбол, а бившият й съпруг остава зад нея с едва 3.

На 11 юни с грандиозна церемония стартира Световното първенство в Мексико. Бляскава церемония с участието на Шакира, Андреа Бочели, Белинда и още световноизвестни изпълнители вдигна адреналина на феновете. В първите двубои Мексико победи Южна Африка с 2:0, а Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2:1 във втория мач от шампионата.

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Къде се запознават Пике и Шакира?

Всъщност световните първенства по футбол играят важна роля за любовта на Шакира и Пике. Двамата се запознават покрай световното първенство по футбол в ЮАР през 2010 г. Тогава Шакира изпълнява химна на мондиала „Waka waka“, а централният защитник на Испания участва в клипа.

След месеци на спекулации в медиите през март 2011 г. певицата потвърди официално връзката си чрез Twitter и Facebook, като публикува снимка на двамата с надпис „Представям ви моето слънце" на испански. През януари 2013 г. се роди и първият им син Милан. Вторият им син Саша също е роден в края на януари, но през 2015 г. Така в рамките на десетина дни в звездното семейство има цели четири рождени дни.

Снимка: Getty Images

На любовна война с песни

През юли 2021 г. двамата се разделят. Оттогава враждата помежду им сякаш не стихва. Като причина за тяхната раздяла се изтъкваше изневяра от страна на Пике, за която Шакира случайно разбира.

Тъй като песните са най-добрата терапия за латино дивата, тя ги използва и като по-ефективни от сеанс при психолог. Така се появява песента "BZRP Music Session #53", в което колумбийската певица яростно напада бившия си партньор Жерар Пике. Записът на парчето е бил "отдушник" за нея, сподели изпълнителката пред мексиканската телевизия в интервю.

"Много фитнес, но работи малко и за мозъка", "Смени Ферари с Туинго, Ролекс с Касио", "Няма да се върна при теб, дори да плачеш или да ме молиш", "Превъзхождам те и затова си с такъв като теб", пее Шакира в парчето, което съдържа нападки и към новата половинка на Жерар Пике, 23-годишната испанка Клара Чиа.

Друга личн апесен, посветена на преживяванията й с Пике, е „Acróstico“. Когато я изпълнява на концерти, щоуто започна с познат жест, който вече се превърна в запазена марка - синовете на Шакира, Милан и Саша, се пояяват на огромните екрани. Това е една от най-личните песни на певицата, посветена на преживяванията ѝ в последните години – раздялата с бащата на децата ѝ Жерар Пике и решението да напусне Барселона. В Буенос Айрес Шакира реши да отиде по-далеч - по време на песента, Милан и Саша неочаквано излязоха на сцената.

Снимка: Getty Images

"Чувствам се като котка, която има повече от девет живота." - сподели певицата след раздялата им и това остана една от най-силните фрази, които се повтаряха в социалните мрежи на колажи и мемета. А враждата между двамата сякаш не стихва.

4:3 за Шакира

С появата на „Dai Dai“ Шакира става първият артист в историята, свързан с четири участия на световно първенство. Това е постижение, което никой друг музикант не е достигал досега. Нейната история със световните финали започва през 2006 г. в Германия, когато изпълнява хита „Hips Don't Lie“ по време на церемонията по закриването на турнира.

Четири години по-късно идва песента, която я превръща в символ на Мондиала – „Waka Waka (This Time for Africa)“ за Световното първенство в Южна Африка през 2010 г. Да си я припомним тук.