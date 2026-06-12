Поп иконата Шакира продължава да затвърждава статута си на най-разпознаваемото музикално лице на Световните първенства по футбол. Тя и Бърна Бой "взривиха" Мондиал 2026 с общата си песен " Dai Dai", а за певицата това е четвърто участие на церемония по откриването на Световното първенство.

Световното първенство вече започна с първите си двубои. Снощи Мексико победи Южна Африка с 2:0 в откриващия мач пред над 80 000 зрители на стадион „Ацтека“, а Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2:1 във втория мач от шампионата. Вижте още подробности на btvsport.bg

Единствената звезда с участие на четири световни първенства

С появата на „Dai Dai“ Шакира става първият артист в историята, свързан с четири участия на Световното първенство. Това е постижение, което никой друг музикант не е достигал досега. Нейната история със световните финали започва през 2006 г. в Германия, когато изпълнява хита „Hips Don't Lie“ по време на церемонията по закриването на турнира.

Четири години по-късно идва песента, която я превръща в символ на Мондиала – „Waka Waka (This Time for Africa)“ за Световното първенство в Южна Африка през 2010 г.

През 2014 г. Шакира отново е в центъра на вниманието с „La La La (Brazil 2014)“, а през 2026 г. се завръща с „Dai Dai“, превръщайки се в безспорния музикален рекордьор на футболните световни финали.

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От „Waka Waka“ до нов световен рекорд

Сред всички песни, свързани със Световните първенства, именно „Waka Waka“ остава най-големият успех на Шакира. Парчето се превърна в глобален феномен и събра милиарди гледания в интернет, като и до днес е сред най-разпознаваемите спортни химни в историята. Новият сингъл „Dai Dai“ вече върви по същия път. Само седмици след премиерата си песента премина психологическата граница от 100 милиона гледания и се превърна в една от най-обсъжданите музикални продукции около Мондиал 2026.

Световното първенство има своето музикално лице

През годините много известни изпълнители са участвали в създаването на официални песни за Световното първенство, но никой не е успял да изгради толкова трайна връзка с турнира, колкото Шакира. От Германия през 2006 г., през Южна Африка и Бразилия, до Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, колумбийската певица остава неизменна част от футболната атмосфера. Именно затова мнозина вече я наричат неофициалния музикален символ на Световното първенство.

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Четири Мондиала - едно име