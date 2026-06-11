Зрелищната церемония по откриването на Световното първенство по футбол 2026 продължи със забележителната Салма Хайек, която и този път не изневери на стила си - винаги в червено на стадиона, с този цвят откри и Мондиал.

Елегантност, шик и един цвят, който е емблема на категоричноста

Салма Хайек постави началото на шампионата с безупречен шик - любимата актриса не изневери на стила си и отново се появи в червен изискан костюм. Това е цвета, с който Салма винаги присъства на стадиона. Тя изрба да открие и Световното по футбол 2026 с него като символ на елегантност, категоричност и вдъхновение. Минути след впечатляващото изпълнение на Шакира и Бърна Бой, Салма Хайек "хипнотизира" публиката със своята поява.

Снимка: Getty Images

Припомняме, че в началото на церемонията поп принцесата Белинда направи своето блестящо представяне, а и по всичко си личи, че тя и Салма Хайек са в прекрасни отношения и се забавляват заедно зад кулисите на мащабното събитие.

Белинда е испано‑мексиканска певица, актриса и автор на песни, която започва кариерата си още като дете и днес е една от най-влиятелните фигури в латино музиката. Започва кариерата си едва на 10-годишна възраст в детски теленовели като Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo и Cómplices al rescate. Дебютният ѝ албум Belinda (2003) се продава в над 1.1 милиона копия по света и я превръща в сензация.

Вторият ѝ албум Utopía (2006) ѝ носи две номинации за Латино Грами. Блеинда има над 3 милиона продадени албума, което я прави една от най-успешните мексикански изпълнителки.