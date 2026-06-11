Започна церемонията по откриването на Световното първенство по футбол 2026 на легендарния стадион "Ацтека" Мексико. Поп иконата Шакира спечели сърцата на публиката с емблематично парче и забележителна хореография. Певицата сложи бившия си Пике в малкия си джоб, тъй като за нея това е четвъртият път, в който участва с песен за Световно първенство, а футболистът може да се похвали с три участия.

"Чрез дълбоките традиции на Мексико да достигнем до единството, което ни носи футболът!" - с това силно послание започна церемонията по октриването на Световното първенство по футбол 2026

Шакира запали Мондиал 2026

Последва обаче нещо още по-зрелищно - появата на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой. Двамата изпълниха официалната песен на Мондиал 2026 - „Dai Dai“, която бързо успя да създаде настроение и да впечатли публиката. Поп звездата Шакира и великолепните й танцьори представиха една наистина зашеметяваща хореография, която идеално пасна на дивия и приповдинат мексикански дух. Певецът и продуцент Бърна Бой също успя да направи забележително представяне. С много силна енергия, синхрон и танци, двамата изпълнители поставиха обещаващ старт на церемонията. Бърна Бой набира изключителна популярност през 2012 г., след като издава Like to Party, водещия сингъл от дебютния му студиен албум L.I.F.E (2013).

Снимка: Getty Images

Припомняме, че в Германия 2006 тя изпълни „Hips Don’t Lie – Bamboo“, версия на хита си „Hips Don’t Lie“, в Южна Африка 2010 донесе ритъма с емблематичната „Waka Waka (This Time for Africa)“, а в Бразилия 2014 изпълни „La La La“ на церемонията по закриването, припомнят от Billboard. От 11 юни до 19 юли в 3 различни държави ще се разиграват футболни мачове, феновете ще скандират, а емоциите ще са във вихъра си. Днес е денят - стартът на Световното първенство по футбол! Тазгодишният Мондиал ще бъде особено специален и мащабен - ще бъде първият в историята, домакинстван едновременно от САЩ, Канада и Мексико.