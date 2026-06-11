От 11 юни до 19 юли в 3 различни държави ще се разиграват футболни мачове, феновете ще скандират, а емоциите ще са във вихъра си. Днес е денят - стартът на Световното първенство по футбол! Тазгодишният Мондиал ще бъде особено специален и мащабен - ще бъде първият в историята, домакинстван едновременно от САЩ, Канада и Мексико. Много българи вече са планирали пътуванията си, за да видят своите фаворити на терена.

Министерството на външните работи (МВнР) отправи препоръки към българските граждани, планиращи пътувания до САЩ, Канада и Мексико за Световното.

От МВнР препоръчват на пътуващите предварително да се информират относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градове-домакини на футболните срещи.

Предвид очаквания значителен брой посетители от МВнР препоръчват пътуванията и настаняването да бъдат планирани и организирани своевременно, както и да се следят указанията на местните власти и организаторите на съответните спортни мероприятия.

Снимка: Reuters

При пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, пътуващите могат да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.

Повече информация за всяка отделна държава може да бъде намерена тук.

Снимка: EPA

За първи път във финалите на Световното първенство по футбол ще участват 48 отбора. България не успя да се класира за тях. Последното ни участие на подобен форум бе във Франция през 1998 г.

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