Откриващите церемонии на Световното първенство по футбол 2026 са общо три, по една във всяка страна домакин - Мексико, Канда и САЩ, като първата е тази вечер!
- Мексико, Мексико Сити (11 юни): 20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Мексико - Южна Африка в 22:00 ч.).
- Канада, Торонто (12 юни): 20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Канада - Босна и Херцеговина в 22:00 ч.).
- САЩ, Лос Анджелис (13 юни): 02:30 ч. българско време (90 минути преди мача САЩ - Парагвай в 04:00 ч.).
Искате ли да научите кои световноизвестни изпълнители ще участват в музикалната програма на всяка от трите церемонии? Вижте по-долу!
Музикалната програма на Световното първенство по футбол 2026 се организира от FIFA под ръководството на италианския продуцент Марко Балич. На всяка от трите церемонии ще се изявят следните световноизвестни изпълнители:
МЕКСИКО
Мексико Сити (Стадион „Ацтека“)
Първата церемония залага силно на латино ритмите и гост-звезди, които ще изпълнят официалния химн на първенството:
- Шакира и Burna Boy: Колумбийската суперзвезда и нигерийският изпълнител ще представят официалната песен на турнира – "Dai Dai".
- J Balvin: Колумбиeцът, който наскоро имаше концерт в София, ще се включи със свое изпълнение на емблематичните си хитове.
- Tyla: Набиращата огромна световна популярност южноафриканска певица ще бъде един от специалните международни гости.
- Локални мегазвезди: На сцената ще излязат легендарната рок група Maná, Алехандро Фернандес, Белинда, Лос Анхелес Асулес, Дани Оушън и Лила Даунс.
КАНАДА
Торонто (Стадион „BMO Field“)
Канадската церемония ще предложи изключително силно присъствие на емблематични местни и международни изпълнители:
- Майкъл Бубле: Джаз и поп иконата ще бъде един от основните хедлайнери на родна земя.
- Аланис Морисет: Рок легендата се завръща на голямата сцена за това историческо откриване.
- Алесия Кара и Джеси Рейес: Двете канадски носителки на награди „Грами“ също ще се присъединят към шоуто с аренби изпълнения.
- Елиана: Палестинско-чилийската звезда ще изпее парчето "Illuminate".
САЩ
Лос Анджелис (Стадион „SoFi Stadium“)
Церемонията в САЩ ще се превърне в мултикултурен поп спектакъл с някои от най-големите актуални имена в музиката:
- Кейти Пери: Световната поп икона е основният хедлайнер за американското откриване.
- LISA: K-pop сензацията, която е член на женската група Blackpink, ще направи самостоятелно шоу.
- Future: Американският рапър ще внесе сериозен хип-хоп заряд на стадиона.
- Анита и Рема: Бразилската поп дива и нигерийската афробийт звезда също ще са част от шоуто, съпътстващо откриващата церемония в САЩ.