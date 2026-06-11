Откриващите церемонии на Световното първенство по футбол 2026 са общо три, по една във всяка страна домакин - Мексико, Канда и САЩ, като първата е тази вечер!

Мексико, Мексико Сити (11 юни): 20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Мексико - Южна Африка в 22:00 ч.).

20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Мексико - Южна Африка в 22:00 ч.). Канада, Торонто (12 юни): 20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Канада - Босна и Херцеговина в 22:00 ч.).

20:30 ч. българско време (90 минути преди мача Канада - Босна и Херцеговина в 22:00 ч.). САЩ, Лос Анджелис (13 юни): 02:30 ч. българско време (90 минути преди мача САЩ - Парагвай в 04:00 ч.).

Искате ли да научите кои световноизвестни изпълнители ще участват в музикалната програма на всяка от трите церемонии? Вижте по-долу!

Музикалната програма на Световното първенство по футбол 2026 се организира от FIFA под ръководството на италианския продуцент Марко Балич. На всяка от трите церемонии ще се изявят следните световноизвестни изпълнители:

МЕКСИКО

Мексико Сити (Стадион „Ацтека“)

Първата церемония залага силно на латино ритмите и гост-звезди, които ще изпълнят официалния химн на първенството:

Шакира и Burna Boy: Колумбийската суперзвезда и нигерийският изпълнител ще представят официалната песен на турнира – "Dai Dai".

Колумбийската суперзвезда и нигерийският изпълнител ще представят официалната песен на турнира – "Dai Dai". J Balvin: Колумбиeцът, който наскоро имаше концерт в София, ще се включи със свое изпълнение на емблематичните си хитове.

Колумбиeцът, който наскоро имаше концерт в София, ще се включи със свое изпълнение на емблематичните си хитове. Tyla: Набиращата огромна световна популярност южноафриканска певица ще бъде един от специалните международни гости.

Набиращата огромна световна популярност южноафриканска певица ще бъде един от специалните международни гости. Локални мегазвезди: На сцената ще излязат легендарната рок група Maná, Алехандро Фернандес, Белинда, Лос Анхелес Асулес, Дани Оушън и Лила Даунс.

Снимка: Getty Images

КАНАДА

Торонто (Стадион „BMO Field“)

Канадската церемония ще предложи изключително силно присъствие на емблематични местни и международни изпълнители:

Майкъл Бубле: Джаз и поп иконата ще бъде един от основните хедлайнери на родна земя.

Джаз и поп иконата ще бъде един от основните хедлайнери на родна земя. Аланис Морисет: Рок легендата се завръща на голямата сцена за това историческо откриване.

Рок легендата се завръща на голямата сцена за това историческо откриване. Алесия Кара и Джеси Рейес: Двете канадски носителки на награди „Грами“ също ще се присъединят към шоуто с аренби изпълнения.

Двете канадски носителки на награди „Грами“ също ще се присъединят към шоуто с аренби изпълнения. Елиана: Палестинско-чилийската звезда ще изпее парчето "Illuminate".

Снимка: Getty Images

САЩ

Лос Анджелис (Стадион „SoFi Stadium“)

Церемонията в САЩ ще се превърне в мултикултурен поп спектакъл с някои от най-големите актуални имена в музиката: