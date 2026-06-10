Официалният химн за предстоящото Световно първенство по футбол през 2026 г. вече е факт. Той носи името „Dai Dai“ - италиански разговорен израз, буквално означаващ „Хайде, хайде“ или „Дай всичко от себе си“, и е в изпълнение на колумбийската поп звезда Шакира и нигерийския певец и продуцент Бърна Бой.

Двамата изпълнители ще изпълнят песента на живо за първи път по време на церемонията по откриването на турнира на 11 юни на стадион „Estadio Ciudad de México“ (Estadio Azteca) в Мексико Сити.

„Dai Dai“ ще отеква по време на цялото спортно събитие, което ще свърже милиарди хора чрез най-обичания спорт в света. Песента обединява енергията на Шакира и Бърна Бой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството“, се казва в официалното изявление на ФИФА.

Снимка: instagram/shakira

Песента смесва по уникален начин поп стила на Шакира, характерен с мелодични припеви и испано-латино звучене и аfrobeats - ритмични, „тропически“ бийтове, редуващи се с африкански груув. Крайният резултат е една изключително ритмична и лесно запомняща се мелодия – перфектна да поддържа атмосферата и настроението на спортния стадион.

Песента е написана на пет езика - английски, испански, италиански, френски и японски. А в клипа към нея участват футболни суперзвезди като Лионел Меси, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

В началото на май Шакира засили напрежението и нетърпението на феновете, като пусна едноминутен тийзър за проекта в социалните мрежи.

Това е четвъртият път, в който Шакира участва с песен за Световно първенство. В Германия 2006 тя изпълни „Hips Don’t Lie – Bamboo“, версия на хита си „Hips Don’t Lie“, в Южна Африка 2010 донесе ритъма с емблематичната „Waka Waka (This Time for Africa)“, а в Бразилия 2014 изпълни „La La La“ на церемонията по закриването, припомнят от Billboard.