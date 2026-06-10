ФИФА обяви 170-те главни съдии, помощник-съдии и видеоарбитри (VAR), които ще ръководят срещите на Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, Канада и САЩ.

От тези 170 официални лица едва 6 са жени.

ФИФА е назначила две жени за главни съдии, три жени за асистент-съдии и една жена за видеоарбитър, които ще участват в съдийството на част от общо 104-те мача на турнира.

Снимка: Getty Images

Това не е и първият път, когато някои от тези съдийки работят заедно. Главният съдия Тори Пенсо работи заедно с асистент-съдиите Брук Майо и Катрин Несбит по време на квалификационните мачове.

Шестте официални лица имат история в поставянето на рекорди. Главният съдия Катия Гарсия стана първата мексиканка, която ръководи мач като централен съдия на Световно първенство за мъже, а видеоарбитърът Татяна Гусман беше първата жена, която съдийства мач от мъжката първа дивизия в родината си Никарагуа.

По-рано тази година ФИФА постанови, че всеки отбор в турнирите по женски футбол ще бъде задължен да има поне една жена на поста старши треньор или помощник-треньор. Тези правила не се прилагат за турнирите по мъжки футбол.

А сега нека хвърлим поглед към по-емблематините дами, които ще ръководят футболните срещи на Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, Канада и САЩ.

Снимка: Getty Images

Катрин Несбит – помощник-съдия

Незбит беше обявена за Асистент-съдия на годината в MLS за 2020 г. – първата жена, спечелила това признание. Тя също така е първата жена, която съдийства на шампионски мач в професионален мъжки спорт в Северна Америка.

Снимка: Getty Images

Тори Пенсо – главен съдия

Пенсо беше първата американка, избрана за главен съдия на мач от Световното първенство по футбол за мъже. Тя започва да съдийства мачове както при мъжете, така и при жените срещу заплащане още на 14-годишна възраст.

Снимка: Getty Images

Катя Гарсия – главен съдия

Гарсия стана първата мексиканка, която ръководи като главен съдия мач на Световното първенство по футбол за мъже. Тя също така съдийства първия в историята финал на Световната клубна купа на ФИФА за жени.

Снимка: Getty Images

Сандра Рамирес - помощник-съдия

Рамирес наскоро беше помощник-съдия на финала на Световното първенство по футбол за жени на ФИФА 2026. Тя също така работи заедно с Катя Гарсия и Тори Пенсо на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Снимка: Getty Images

Брук Майо - помощник-съдия

Родената в САЩ Майо беше обявена за „Жена съдия на годината“ на US Soccer за 2025 г. Тя работи заедно с Катрин Несбит и Тори Пенсо по мачове от квалификациите за Световното първенство.