Поп иконата Шакира разкри вълнуващи мигове от последната си репетиция преди Световното първенство по футбол 2026. Певицата позволи на феновете да надникнат зад кулисите, като часове преди официалното откриване показа финалната си репетиция.

Тя е огън жена, но със зверска дисциплина - танци часове преди откриването в Мексико

Шакира публикува кадри от последната си репетиция на стадиона в Мексико Сити, където тази вечер ще бъде сред основните звезди на церемонията по откриването. Във видеото Шакира е рамо до рамо с танцьорите си по време на финалните приготовления за шоуто. Те не спират да танцуват с огромен хъс и нетърпение за събитието. Тренировките на Шакира и групата са били изключително стриктни и последователни, но както тя, така и танцьорите, са истински професионалисти и не се предават пред напрежението и умората.

„Беше седмица, изпълнена с безкрайни репетиции. Готови сме! Нямам търпение да ви видя на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол“, написа певицата към кадрите в социалните мрежи. Колумбийската суперзвезда ще изпълни официалната песен на Мондиал 2026 – „Dai Dai“, заедно с нигерийския певец и продуцент Бърна Бой.

Церемонията в Мексико Сити ще събере и други популярни музикални имена, сред които J Balvin и Tyla. Тя е първата от трите официални церемонии по откриването на Световното първенство, организирани от домакините Мексико, Канада и САЩ. Това е четвъртият път, в който Шакира участва с песен за Световно първенство. В Германия 2006 тя изпълни „Hips Don’t Lie – Bamboo“, версия на хита си „Hips Don’t Lie“, в Южна Африка 2010 донесе ритъма с емблематичната „Waka Waka (This Time for Africa)“, а в Бразилия 2014 изпълни „La La La“ на церемонията по закриването, припомнят от Billboard.

От 11 юни до 19 юли в 3 различни държави ще се разиграват футболни мачове, феновете ще скандират, а емоциите ще са във вихъра си. Днес е денят - стартът на Световното първенство по футбол! Тазгодишният Мондиал ще бъде особено специален и мащабен - ще бъде първият в историята, домакинстван едновременно от САЩ, Канада и Мексико. Много българи вече са планирали пътуванията си, за да видят своите фаворити на терена.