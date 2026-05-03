Колумбийската суперзвезда Шакира изнесе безплатен концерт на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро в нощта на 2 май. С хита си „La fuerte“ тя откри събитието, което според кмета на града е привлякло 2 милиона души!

Под пълната луна в небето минути преди началото на спектакъла с помощта на дронове бе изобразена вълчица – прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и бурни аплодисменти.

Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1345 кв. м, изградена специално за случая срещу легендарния хотел „Копакабана Палас“, където е отседнала и самата Шакира.

За обичаната изпълнителка по цял свят това беше част от световното ѝ турне „Las Mujeres Ya No Lloran“, в превод на български „Жените вече не плачат“, кръстено на албума ѝ от 2024 г.

Очакванията на организаторите бяха за два милиона души. Тези концерти започнаха през 2024 г. от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството.

Безплатните концерти са част от опита на кметството да стимулира икономическата активност след карнавала и новогодишните празненства и преди едномесечните чествания на Свети Йоан през юни.

Бразилия, гигант в португалоезичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чак до въпроса дали самата тя е латино страна, посочват от AFP. Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката на испаноезичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа, който днес кара цялата планета да танцува.

Шакира обаче има специална връзка със страната. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасяла многобройни концерти там от 1996 г. насам и говори свободно португалски.

Мегазвездата споделя с умиление за първото си идване в Бразилия преди около три десетилетия.

„Пристигнах тук, когато бях на 18 години, мечтаейки да пея за вас“, каза Шакира пред публиката малко след като излезе на сцената. „А сега вижте това... животът е магически!“

Поп звездата изпя любими на феновете песни като „Hips Don't Lie“, „La Tortura“ и „La Bicicleta“. Тя завърши с „BZRP Music Sessions #53/66“, което последва раздялата ѝ с испанския футболист Жерар Пике.