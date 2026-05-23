Васил Стоев-Васо се превърна в един от емблематичните персонажи на хитовия сериал на bTV – „Вяра, надежда, любов“. Характерният строг и студен поглед, легионерската стойка и късата коса са част от инструментите, с които актьорът Даниел Върбанов изгражда перфектният събирателен образ на мутрите у нас от края на миналия век.

Знаете ли обаче, че Дани Върбанов невинаги е бил с къса коса и всъщност колко секси изглежда с дълга?

Само преди няколко години 26-годишният актьор се е подвизавал с дълга до раменете коса. Този малък детайл от визията му всъщност много променя външния му вид.

По това време той изпълнява ролята на княз Баян в историческия сериал „Войната на буквите“.

По-дългата коса на Даниел Върбанов много добре се вписа в образа на младия княз. Визията му напомни за начина, по който в много исторически продукции се изграждат владетели - с по-естествена, леко необуздана външност, вместо със строго поддържан модерен стил и прическа.

Извън снимачната площадка актьорът също се подвизава с дълга коса, която му придава леко секси и бунтарски вид.

Кой е Даниел Върбанов?

Той е роден на 10 май 2000 г. в град София. Син е на политика и министър на земеделието Венцислав Върбанов и манекенката Камелия Върбанова. Учил е в Националния учебен комплекс по култура, а по-късно се мести в Англия и завършва средното си образование с международна диплома. След това продължава в НАТФИЗ, а после отново се връща в Лондон.

Върбанов участва в представленията „На дъното“ и „Екстази“ в Театър НАТФИЗ. През 2022 г. играе Себастиян в „Стъпка по стъпка“ в Театър „Българска армия“.

През 2026 година става известен с участието си в хитовия сериал по bTV “Вяра, надежда, любов“. Героят му Васил Стоев е бивш френски легионер. Той е син на Владо – генерал от Строителни войски. Негови най-добри приятели и бизнес партньори са Филип Константинов, юрист в болницата и скрит партньор в клуб "Марсилия" (Пламен Димов) и Ангел - Геле Миланов, собственик на клуб „Марсилия“ (Калоян Трифонов). Връщайки се от френския легион, Васо се озовава в България в края на 90-те години - време на преход, когато мечтата за ново начало върви ръка за ръка със сивата икономика и бързите пари.

