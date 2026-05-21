Бела Хадид заслужено получава титлата "кралицата на Кан" със своите модни избори на кинофестивала през последните години. И тази година тя не изневери на стила си и изненада всички със зашеметяваща рокля, вдъхновена от покойната Джейн Бъркин. 29-годишната моделка се появи на червения килим на премиерата на “De Gaulle: Tilting Iron” в тоалет от висша мода на бранда Schiaparelli.

Джейн Бъркин, родена в Лондон, става голяма френска филмова звезда през 60-те години на миналия век и е известна със своя модерен стил. Тя е съименничката на най-известния стил чанта на Hermès, проектиран специално за нея, за да замени плетената кошница, която постоянно носи със себе си.

Хадид се разходи по червения килим в поръчкова рокля от висша мода на Schiaparelli, включваща корсет и прозрачна бродерия, а гърбът беше завързан с черна панделка.

Це не е първият съвместен проект на модела и модната къща. През 2021 г. Бела Хадид с появи със спираща дъха визия, отново от Schiaparelli.

Вдъхновението за модела на роклята идва от появата на Бъркин на гала вечерта на Съюза на художниците в Париж през 1969 г., когато тя избира да носи роклята си наобратно и закопчавайки талията с черна брошка, заради дълбокото деколте.

За изработването на дрехата са били необходими „22 160 часа бродерия и експертния опит на 130 занаятчии“, според публикация в Instagram на Schiaparelli.

Въпреки бродерията, платът на роклята е отчасти полупрозрачен, което нарушава установения дрескод за събитието, въведен през 2025 г. През годините Хадид е показвала множество смели визии в Кан.

Моделът и актриса от „The Beauty“, стилизирана от Мими Кътрел, е извадила зашеметяващи визии от архивите, включително розов кариран топ и съответстващи капри с ниска талия от колекцията на Шантал Томас пролет/лято 1988 г., както и рокля от висша мода на Elie Saab есен/лято 2004 г. и бижута Chopard за гала вечерта на марката.

Тя комбинира още визии, включително рокли директно от подиума Tom Ford by Haider Ackermann и рокли по поръчка на Prada.