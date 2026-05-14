На тазгодишното издание на филмовия фестивал в Кан актрисата Деми Мур привлече вниманието с модерна интерпретация на една от най-запомнящите се визии в кариерата си. Звездата се появи на премиерата на филма „La Vie D’Une Femme“ в прозрачна лилава рокля с паднали рамене, вдъхновена от емблематичния ѝ тоалет от 2003 година.

Магнетичната актриса заложи на ефирен модел на Gucci, който бързо събра всички погледи. С висока цепка и блестяща материя с металически отблясъци, тази рокля определено бе истинско модно бижу. Визията беше допълнена с лилави обувки на ток, диамантени обеци Chopard и масивен сребрист пръстен. С драматични вълни в косите, Деми Мур за пореден път не изневери на стила си и затвърди факта, че е истинска модна икона и това не се е променило през годините.

Според известния стилист Брад Горески, новата визия е директна препратка към аутфита, който Мур носеше на премиерата на „The Matrix Reloaded“ през 2003 г. Тогава актрисата се появи с асиметричен топ с разкъсани елементи и разкроени дънки - комбинация, превърнала се в един от отличителните модни моменти на началото на 2000-те.

Появата на Мур е част от силното ѝ модно присъствие на фестивала тази година. Само ден по-рано тя впечатли с бляскава рокля на Jacquemus, украсена с пайети и комбинирана с впечатляващо диамантено колие. Актрисата е сред членовете на журито на фестивала и вече се очертава като една от най-коментираните знаменитости на червения килим в Кан.