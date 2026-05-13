Филмовият фестивал в Кан 2026 официално започна, а макар вчера да бе едва първият ден от престижни кинофорум, членът на журито Деми Мур вече демонстрира стил, достоен за „Златна палма“, пише "Харпърс базар".

Още преди старта на събитието номинираната за „Оскар“ актриса привлече всички погледи с пристигането си на Френската ривиера. За вечеря в Кан тя избра изцяло визия на Gucci – бомбър яке с висока яка от pre-fall колекцията на модната къща за 2026 г., комбинирано с бяла тениска и черен панталон.

Мур допълни първата си визия в Кан с аксесоари от Gucci – чанта Borsetto през рамо, обувки с капси и емблематичен детайл, както и огромни слънчеви очила. Златни халки и смарт часовник завършиха елегантния ѝ травъл аутфит.

След по-небрежния си уличен стил, актрисата премина към истински фестивален блясък с помощта на стилиста си Брад Горески. На фотосесията на журито тази сутрин – в което участват още председателят Пак Чан-ук, Клои Жао, Стелан Скарсгард, Рут Нега, Лаура Вандел, Диего Сеспедес, Исаак Де Банколе и Пол Лавърти – звездата от „The Substance“ се появи с впечатляваща рокля на точки от Jacquemus.

Моделът, част от есенно-зимната ready-to-wear колекция на марката за 2026 г., беше обсипан с многоцветни точки и декоративни помпони, които сякаш „изникваха“ от роклята. Както на подиума, така и в Кан, Деми комбинира визията с чанта Valérie в същия стил.

Роклята без презрамки беше подчертана с набрана долна част и коланен акцент в талията. За да завърши визията, Мур избра бели обувки с панделки, също на Jacquemus, както и кремави очила с нестандартна форма от Morgenthal Frederics.

Най-впечатляващата си визия обаче актрисата запази за откриващата церемония, където премина по червения килим с персонализирана рокля на Jacquemus, обсипана с перлени пайети. Моделът включваше пеплум в талията и панели по дължината на типичната пола тип „русалка“, придавайки ѝ истински кралско излъчване.

За финален щрих Деми добави бижута на Chopard – внушително петредово диамантено колие, пръстени и обеци с флорални мотиви. Истински урок по фестивална мода.

На червения килим актрисата беше попитана за връзката между изкуството и политиката във филмите, представени на фестивала.

Тя отговори: „Част от същността на изкуството е свободното изразяване. Ако започнем да се цензурираме, ще заглушим самото ядро на творчеството – а именно там откриваме истината и отговорите.“

Ясно е едно – холивудската звезда показа, че приема изключително сериозно както ролята си в журито, така и модата.

Холивудската актриса Деми Мур призова филмовата индустрия да намери начини да работи с изкуствения интелект, но и да се предпази от него, вместо да води обречена битка, предаде Ройтерс. Тя говори на пресконференция в Кан, където снощи започна кинофестивалът.

„Изкуственият интелект вече е тук. И да се борим с него означава в известен смисъл да водим битка, която ще загубим. Затова да намерим начини, за да работим с него, е по-целесъобразният път, по който да поемем“, каза Мур, която е член на журито на кинофорума.

Американската актриса, която получи първата си номинация за „Оскар“ за филма на ужасите „Веществото“ след премиерата му в Кан през 2024 г., се завръща на фестивала тази година като член на журито. „Правим ли достатъчно, за да се предпазим? Не знам“, добави тя пред журналистите. „И затова съм склонна да кажа, че вероятно не.“

Фестивалът не допуска генеративен изкуствен интелект в конкурсната програма, но дискусията за ролята на тази технология в кинопроизводството се превърна в доминираща тема на форума, който се позиционира като пазител на това, което се счита за кино, отбелязва Ройтерс.

Пак Чан-ук, първият корейски режисьор, оглавил журито в Кан, разказа как родината му се е превърнала в сила в киноиндустрията, откакто през 2004 г. той представи трилъра си Oldboy на фестивала.

„Корея вече не е в периферията на световната киноиндустрия“, каза той на пресконференцията чрез преводач. „Причината не е само в това, че корейското кино се представи много добре и се наложи в центъра на индустрията. Причината е, че самият център на световната филмова индустрия се разшири“, каза Пак Чан-ук, цитиран от Ройтерс.

Според него това е дало възможност да избран за председател на журито на тазгодишното 79-о издание на фестивала в Кан. Той припомни, че е обещал да не бъде пристрастен към корейския филм "Надежда" (Hope) на На Хон-джин.

В края на двуседмичния фестивал, на 23 май, журито, председателствано от Пак Чан-ук, ще избере носителя на наградата „Златна палма” сред 22-те филма в конкурсната програма.