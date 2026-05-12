Червеният килим и официалните рокли вече са готови: Кан посрещна днес най-големия филмов фестивал в света, който се опитва да се дистанцира от споровете за изкуствения интелект или недостатъчното участие на жените в надпреварата за наградата „Златна палма“, предаде АФП.

От днес в продължение на две седмици френският морски курорт отново ще бъде епицентър на световното кино и ще посрещне редица известни режисьори (Педро Алмодовар, Джеймс Грей, Асгар Фархади...) и плеяда от звезди като Хавиер Бардем, Скарлет Йохансон, Леа Сейду, Кейт Бланшет или Джон Траволта.

Още преди началото на церемонията за откриването на фестивала тази вечер любопитните заемат местата си около стъпалата на Фестивалния и конгресен дворец, които днес ще бъдат застлани легендарния червен килим. Официалният плакат на кинофорума, изобразяващ Телма и Луиз - героините от едноименния филм от 1991 г. в жанра роуд муви на режисьора Ридли Скот, изиграни от Джина Дейвис и Сюзън Сарандън, бе поставен върху сградата още в неделя, припомня АФП.

„Всяка година има големи звезди“, каза пред AФП Джо Морпели, който разчита на малка стълба, за да има хубав изглед към дефилето на звездите. „Обичаме актьорите и си казваме: „Е, защо да не отидем да ги видим на живо, да си поговорим с тях и най-вече да ги снимаме?“.

Тази вечер всички погледи ще бъдат насочени към церемонията по откриването, по време на която новозеландският режисьор на трилогията „Властелинът на пръстените“ Питър Джаксън ще получи почетна „Златна палма“ в знак на признание за цялостната му кариера, припомня АФП.

След това извън конкурсната програма ще бъде показан пълнометражният филм на французина Пиер Салвадори La Vénus électrique, а надпреварата за „Златната палма“ ще започне в сряда, 13 май.

В края на двуседмичния фестивал, на 23 май, журито, председателствано от южнокорейския режисьор Пак Чан-ук, ще трябва да избере победителя сред 22-те филма в конкурсната програма. Миналата година наградата беше присъдена на „Обикновен инцидент“ на иранския режисьор Джафар Панахи.

„Мисля, че наградите трябва да се присъждат на творби, които ще останат актуални 50 или 100 години“, каза пред АФП 62-годишният режисьор, който усеща „особено чувство за отговорност“ при мисълта, че ще председателства жури, в което са включени американската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клое Чжао.

Директорът на фестивала в Кан Тиери Фремо се опита да отговори на критиките, свързани с недостатъчното представителство на жени режисьори, като само пет са включени в надпреварата за „Златна палма“, отбелязва АФП.

„В никакъв случай не трябва да има политика за квоти“, каза Фремо, като увери, че в различите журита и ръководството на фестивала преобладава равенството между половете. Той отхвърли обвиненията, свързани с избора на официалния плакат на фестивала. „Никога не сме избирали Джина Дейвис, Сюзън Сарандън или филма на Ридли Скот за плакат, за да си създадем евтин феминистки имидж“, отговори Фремо.

Дебатът относно използването на изкуствения интелект също е част от фестивала в Кан, който ще посрещне десетки хиляди посетители, пише още БТА.

„Едно е сигурно по отношение на изкуствения интелект – ние, в Кан, сме на страната на артистите“, заяви Тиери Фремо. „Ние сме на страната на всички, чиято професия може да бъде засегната негативно от изкуствения интелект“, добави той, въпреки че един от филмите, избрани за селекцията в Кан, документалният филм на Стивън Содърбърг за последното интервю на Джон Ленън, използва тази технология, отбелязва АФП.

В понеделник беше обявено партньорството на фестивала в Кан с корпорацията Meta. Оттам посочиха, че изкуствен интелект е участвал в създаването на този документален филм на режисьора на „Трафик“ и „Бандата на Оушън“. Стойността за многогодишното партньорство засега не е обявена, отбелязва АФП.