Децата не спират да разказват, да питат, да търсят внимание... Въображението им рисува изумителни картини с измислени герои, историите им нямат край. "Мамо, мамо..." се повтаря по 383774 пъти в денонощие. Понякога наистина ги броите, друг път просто имате нужда да се отпуснете, да приемете и да се забавлявате.

Пътуваме към морето. Дъщеря ми не спира да разказва и да пита. Не е млъквала от около 2 часа. В последните 20 минути имам нужда от тишина и да не отговарям с „Да“ на въпросителното й „мамо“, зададено за 274905 път.

- Ако млъкнеш за 20 минути, ще ти дам 5 лв.

Млъква. 5 минути по-късно:

- Не ми трябват пари. Искам да ти кажа нещо.



По-малкото ми дете постоянно ходи след мен и все ме пита нещо. Ако не отговоря, пак пита:

- Мамо, ти глас имаш ли?





В колата, на път за Синеморец:

- Кога ще стигнем морето?

- Още малко.

- Сега „още малко” ли е?

- Това е чичкото, който кара влакчето. Виж каква униформа има, и шапка, и едни голеееми мустаци е засукал.

- Като баба, нали?



На детската площадка сме. Синът ми се е улисал в игра с по-голямо момиченце, което си е харесал. Когато виждам онзи познат танц, с пристъпване от крак на крак, тактично питам:

- Пишка ли ти се?

- Не!

След това се обръща към новата си любов и пита:

- А на теб пишка ли ти се, да идем заедно двамата?





Казвам на дъщеря ми, че ще сменя паролата на wi-fi, за да престане на гледа безсмислени клипчета с Елза и Ана. Тя:- Ти искаш да ми вземеш целия живот, така ли?!



- Мамо, смятам, че ти си била най-красивата булка на света.

- И аз така смятам.

- Но това ще бъде така до момента, в който аз се омъжа. Тогава аз ще бъде най-красива на света, а ти, за най-голямо съжаление, ще останеш втори по красота. А и ще бъдеш стара.

И още:

Защо къртиците не носят ленти за коса?

Хълк ял ли е киноа?

Микробите самотни ли са?

Тук на мама в коремчето има бебе. Тати ти го подари, нали?

Ние като сме сесТРИчки, защо не се казваме сесДвечки?

Детските бисери и въпроси дават повод за усмивки и за искрен смях!