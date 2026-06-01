Децата не спират да разказват, да питат, да търсят внимание... Въображението им рисува изумителни картини с измислени герои, историите им нямат край. "Мамо, мамо..." се повтаря по 383774 пъти в денонощие. Понякога наистина ги броите, друг път просто имате нужда да се отпуснете, да приемете и да се забавлявате.
Пътуваме към морето. Дъщеря ми не спира да разказва и да пита. Не е млъквала от около 2 часа. В последните 20 минути имам нужда от тишина и да не отговарям с „Да“ на въпросителното й „мамо“, зададено за 274905 път.
- Ако млъкнеш за 20 минути, ще ти дам 5 лв.
Млъква. 5 минути по-късно:
- Не ми трябват пари. Искам да ти кажа нещо.
По-малкото ми дете постоянно ходи след мен и все ме пита нещо. Ако не отговоря, пак пита:
- Мамо, ти глас имаш ли?
В колата, на път за Синеморец:
- Кога ще стигнем морето?
- Още малко.
- Сега „още малко” ли е?
- Това е чичкото, който кара влакчето. Виж каква униформа има, и шапка, и едни голеееми мустаци е засукал.
- Като баба, нали?
На детската площадка сме. Синът ми се е улисал в игра с по-голямо момиченце, което си е харесал. Когато виждам онзи познат танц, с пристъпване от крак на крак, тактично питам:
- Пишка ли ти се?
- Не!
След това се обръща към новата си любов и пита:
- А на теб пишка ли ти се, да идем заедно двамата?
Казвам на дъщеря ми, че ще сменя паролата на wi-fi, за да престане на гледа безсмислени клипчета с Елза и Ана. Тя:
- Ти искаш да ми вземеш целия живот, така ли?!
- Мамо, смятам, че ти си била най-красивата булка на света.
- И аз така смятам.
- Но това ще бъде така до момента, в който аз се омъжа. Тогава аз ще бъде най-красива на света, а ти, за най-голямо съжаление, ще останеш втори по красота. А и ще бъдеш стара.
И още:
Защо къртиците не носят ленти за коса?
Хълк ял ли е киноа?
Микробите самотни ли са?
Тук на мама в коремчето има бебе. Тати ти го подари, нали?
Ние като сме сесТРИчки, защо не се казваме сесДвечки?
Детските бисери и въпроси дават повод за усмивки и за искрен смях!