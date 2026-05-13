11.05.2026 г., София – На специално събитие в София BIODERMA и „Пощенска кутия за приказки“ събраха на едно място жени, чиито лични истории показват как движението и бягането могат да променят живота, да дават увереност и да помагат в преодоляването на тру дни моменти.

Събитието „Аз мога“ е част от кампанията на BIODERMA Women’s Run – най - голямото женско бягане в България, което ще се състои на 13 юни пред НДК в София за осма поредна година. По повод инициативата беше организиран конкурс, който покани жени, участвали в BIODERMA Women’s Run, да споделят личните си истории за това как бягането е променило живота им и им е помогнало да преодоляват предизвикателства. Истории за избори, за ново нач ало и за онези моменти, в които намираме сили да продължим напред, дори когато ни е трудно. От всички изпратени разкази бяха селектирани осем истории, които бяха прочетени на живо пред публика от разказвачите на „Пощенска кутия за приказки“. Самите автори също присъстваха на събитието, за да чуят своите думи заедно с останалите гости.

Събитието създаде пространство за откровен разговор за силата, уязвимостта и малките лични победи, които често остават невидими. Историите показаха, че зад всяко участие в BIODERMA Women’s Run стои не просто спортно предизвикателство, а личен път към увере ност, баланс и вяра в собствените възможности. Чрез художествен жестов превод историите оживяха и на жестов език, запазвайки емоцията, нюансите и силата на оригиналния разказ. По този начин събитието достигна до повече хора и показа, че вдъхновението и чов ешките истории могат да бъдат преживени отвъд думите.

Инициативата е част от дългосрочната мисия на BIODERMA да насърчава жените да се чувстват уверени, силни и подкрепени – както в спорта, така и в ежедневието. През годините BIODERMA Women’s Run се превърна не само в спортно събитие, но и в общност, която об единява хиляди жени около идеята за движение, грижа за себе си и вяра в собствените възможности. Тази година BIODERMA Women’s Run ще се проведе на 13 юни пред НДК в София.