Победителката в конкурса „Евровизия“ Дара планира следващата ѝ песен да бъде на немски език, предаде австрийската агенция АПА.

Българската изпълнителка е обявила намерението си пред няколко медии, сред които германският таблоид „Билд“. Песента ще носи заглавието Ich liebe dich („Обичам те“), пише още БТА.

„Нямам търпение да я издам заедно с предстоящото си EP“, е споделила певицата, цитирана от АПА.

България участва в „Евровизия“ едва от около 20 години, като често не успяваше да се класира за финала. В периода 2023–2025 г. страната, която беше изправена пред поредица от предсрочни избори, преустанови участието си по финансови причини, припомнят още от АПА.

Както БТА вече писа, България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“, което бе излъчено по Българската национална телевизия (БНТ).

Страната ни беше представена от Дара (DARA) с песента Bangaranga. Тя събра 516 точки, като бе фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето.