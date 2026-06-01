Актрисата Даяна Ханджиева, позната от риалити формата „Фермата“ и сериала на bTV „Скъпи наследници“, отпразнува първия рожден ден на своите близначки Ваяна и Елеонора. По повода тя ги нарече своите „малки чудеса“.

„Вчера отпразнувахме 1 година живот с моите малки чудеса Ваяна и Елеонора и беше толкова хубаво – спокойна игра сред природата, домашен уют, близките ни хора до нас. Нищо излишно, нищо помпозно – получи се мечтаният ни рожден ден“, написа актрисата към видео в социалните мрежи, в което сподели кадри от празника.

Двете малки рожденички вече са на една година и изглеждат щастливи и усмихнати. Вместо в детски клуб, семейството избра да отбележи специалния ден сред природата – във вила в покрайнините на София, наета специално за събитието.

Снимка: Инстаграм

Преди точно година Даяна Ханджиева и партньорът ѝ Кристиян Ставрев станаха родители на две прекрасни момиченца с красивите имена Ваяна и Елеонора. Щастливата новина тогава актрисата сподели с емоционална публикация в социалните мрежи, придружена от снимка от родилната зала.

С характерното си чувство за хумор тя разказа, че двете сестрички са се появили на бял свят в своеобразна „надпревара“ коя ще бъде първа. Разликата между тях е едва четири минути, а едната се ражда с 580 грама по-голямо тегло.

„Женското тяло е способно на всичко, вярвайте му“, написа Даяна след раждането на близначките.

Даяна и Кристиян са родители и на Антони, който се роди на 6 декември 2023 г. Разликата между него и сестричките му е година и половина.

Актрисата неведнъж е говорила открито за предизвикателствата на родителството с три малки деца. Само два месеца след раждането на близначките тя сподели:

„Леглото – тясно, сънят – кратък, но пък сърцето – пълно, щастието – безмерно.“

