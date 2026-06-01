Видеоплатформата VOYO поставя специален фокус върху най-младите зрители с новата си лятна детска кампания, която събира на едно място любими анимационни герои като „Маша и Мечока“, „Дора и приятели“, „Инспектор Гаджет“ и „Падингтън“ и техните истории, изцяло преведени на български език. Платформата представя обновено детско съдържание, структурирано с ясни възрастови групи, тематични селекции и акцент върху безопасното гледане.

Със своя специален детски профил VOYO създава защитена и интуитивна среда за гледане, която улеснява както децата, така и техните родители, с внимателно подбрани заглавия, съобразени с интересите и различните етапи на развитие на малките зрители.

Отличена на PR Приз 2026 за своята комуникационна кампания, VOYO продължава да развива съдържанието и потребителското изживяване за своята аудитория. Платформата въвежда нов подход на подреждане на съдържанието, базиран на реалните навици на гледане – чрез тематични селекции като „само още 5 минутки“, „учи и се забавлявай“ „сладки сънища“ и други, които правят избора на съдържание по-лесен и естествен. Допълнително спокойствие дават категории като „безопасно за самостоятелно гледане“, „без страшни сцени“ и „герои за пример“.

VOYO насърчава и споделеното време пред екрана, като предлага съдържание, подходящо както за самостоятелно гледане, така и за семейни моменти.

„С тази кампания искаме да покажем, че VOYO е мястото, където децата могат да се забавляват, а родителите – да са спокойни за съдържанието, което те гледат. За нас е важно не просто да предлагаме детски програми, а да създаваме усещане за близост и комфорт чрез езика, историите и героите“, коментира Александра Гълъбова, мениджър „Маркетинг и комуникации“ на VOYO.

С новото си детско съдържание VOYO продължава да развива ангажимента си да предлага локално релевантно забавление за цялото семейство – навсякъде и по всяко време. В този контекст, в началото на юни платформата разширява селекцията си и с внимателно подбрано съдържание, насърчаващо устойчив начин на живот, като част от инициативата „Седмица на бъдещето“ на bTV Media Group. Селекцията обединява заглавия като „Невероятната планета Земя“, „Гората“ и „Бригада Нов дом“ , които по естествен начин въвеждат теми като грижа за природата, съпричастност и активна роля в обществото.