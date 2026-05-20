Точно както миналата година, Кристен Стюарт отново наруши строгите правила на червения килим в Кан. Известна с бунтарския си стил и с постоянното си пренебрегване на традиционния дрескод на големи събития, актрисата премина по Кроазет във визия, която перфектно съчетаваше елегантността на висшата мода с нейния разпознаваем, леко мъжествен и градско стил.

В центъра на визията ѝ от Chanel от колекцията есен/зима 2026/2027 беше дълга, ефирна рокля, изтъкана от плътни, бродирани мотиви. Триизмерната мрежа придава на роклята не само дълбочина и движение с всяка стъпка, но и показва прозрачни детайли и светлинни контрасти под светкавиците на фотографите. Кройката на роклята с прав силует, който се разширява към подгъва, нежно следва линията на тялото, запазвайки свободата на движение, която е толкова характерна за визиите на актрисата.

И все пак, най-бунтарският и най-впечатляващ детайл от цялата визия беше скрит под бродирания подгъв на дългата рокля. Напълно вярна на добре познатата си традиция и бунт срещу високите токчета на червения килим в Кан, Кристен Стюарт реши да допълни този тоалет от висша мода с... чифт маратонки.

Моделът им - KOZAK 72, има интересна история. Тези маратонки първоначално са били създадени като официални спортни обувки за тренировки в чехословашката армия през 70-те и 80-те години на миналия век. Дори днес те все още се произвеждат по автентичен начин в Словакия, в същите фабрики.

На официалната фотосесия за филма, Кристен Стюарт за пореден път предефинира правилата на стила на Ривиерата. Актрисата и глобален посланик на Chanel привлече всички погледи с комплект висша мода на бранда от колекцията пролет/лято 2026. Визията, създадена от нейния дългогодишен стилист Тара Суенън, се състоеше от две части, изработени от лека, прозрачна мрежа в сиво-син нюанс.

Топът с къс ръкав е с поло яка, джобове на гърдите и ресни на подгъва, докато миди полата пада директно до коляното. Благодарение на нежния телесен комбинезон, комплектът създава изискана илюзия за пълна прозрачност, играейки си с концепцията за „голата рокля“, като иронично заобикаля официалния протокол на фестивала.

Вместо да съчетае комплекта с високи токчета, както беше представен на подиума, Стюарт заложи на чифт винтидж маратонки Nike. По-важното е, че те дори са имали видими следи от носене, което едва ли е най-добрия за обувки, особено за кинофестивала в Кан.