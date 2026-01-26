Кристен Стюарт отправи критики към Доналд Тръмп, предупреждавайки, че „реалността се разпада“ под влиянието на неговата администрация.

В интервю за "Таймс", актрисата, която сега заема режисьорския стол за адаптацията на мемоарите на Лидия Юкнавич "Хронология на водата", разказа какво е било да снима този разтърсващ филм.

Стюарт посочи, че снимките му са били основно в Латвия, като припомни и за заплахата на Тръмп да налага мита върху филми, произведени извън САЩ.

„Живеем в свят, който се разпада миг подир миг… Поглеждаме през рамо и си казваме: "Боже мой, това е просто ужасяващо“, споделя актриста.

Снимка: Getty Images

„Реалността напълно се разпада при Тръмп. Сянката му е много мрачна… трябва да очакваме най-лошото и да се борим за най-доброто", пояснява още актрисата в интервюто.

Звездата, която в момента живее в Лос Анджелис и Ню Йорк, не е сигурна дали ще остане в САЩ заради социално-политическото напрежение:

„Вероятно не. Не мога да работя свободно там. Но не искам да се отказвам напълно. Бих искала да правя филми в Европа и после да ги натикам в лицата на американците.“

Снимка: Getty Images

Стюарт има любопитна история с Тръмп, който публикува серия от туитове за нея през 2012 г., след като бе хваната да изневерява на тогавашния си приятел и екранен партньор от "Здрач" Робърт Патинсън - с режисьора Рупърт Сандърс.

Тогава Тръмп написа: „Робърт Патинсън не трябва да взима обратно Кристен Стюарт. Тя му изневери като куче и ще го направи отново, само гледайте!“.

Снимка: Getty Images

Вижте ексклузивно интервю с Кристен Стюарт в следващото видео:

