Певица, актриса, телевизионна водеща, модна икона и обществена личност: Шер може всичко! Днес звездата навършва 80 години.

Американската артистка, чиято кариера обхваща повече от шест десетилетия, изминава дълъг път – от момента, в който се ражда като Шерилин Саркисян в Калифорния през 1946 г. до днес, когато все още е на върха.

Живот, изпълнен с твърде много постижения

След като преодолява бедността, раздялата на родителите си и се справя с недиагностицирана дислексия в ранна детска възраст, едва на 16 г. Шер напуска училище и се мести в Лос Анджелис. За да търси късмета си и да покори Холивуд. Там съдбата я среща с певеца и автор на песни Салваторе „Сони“ Боно, за когото по-късно се омъжва и заедно създават музикалното дуо Sonny & Cher.

Популярността на дуета ги отвежда дори до телевизията, а Шер започва да се утвърждава като модна икона - с пищните си, обсипани с пайети и пера дизайнерски облекла.

След раздялата със Сони, с когото споделят една дъщеря, Шер се насочва към актьорството и дори печели „Оскар“ за ролята си във филма „Лунатици“ от 1987 г. Скоро след развода, се омъжва отново за едно от "лошите момчета" на рокендрола – Грег Алман, от когото има син.

Успоредно с успехите в киното, музикалната ѝ кариера продължава да процъфтява - тя оглавява класациите с хитове като „Believe“, „Strong Enough“ и „If I Could Turn Back Time“.

Незабравими моменти в „Cher“

След развода със Сони, Шер започва да води собствено комедийно шоу - от 1975 до 1976 г. „Cher“ се излъчва всяка седмица и включва изпълнения на самата звезда, скечове и участия на личности като Елтън Джон, Дейвид Боуи и Бет Мидлър.

Самото шоу може и да не просъществува дълго, но споменът за него остава жив. През последните години по-младите поколения преоткриват драматичния момент, в който Шер разкрива тоалета си в началото на всеки епизод - театрално сваляйки пелерина или палто, за да покаже вечерния костюм по възможно най-ефектен начин. Дрехите ѝ да изработени от най-добрите дизайнери в света по онова време, а Шер затвърждава статута си на истинска модна икона.

Шер и куиър общността

Шер е отдаден поддръжник на LGBTQIA+ общността почти от самото начало на кариерата си. По време на първата си резиденция в Лас Вегас, в Caesar’s Palace през 1979 г., тя става първата поп звезда, която включва драг кралици в своите изпълнения. В епоха, когато куиър културата все още е силно демонизирана и слабо представена, особено в масовите медии, тя не се страхува да ѝ даде място на голямата сцена.

През 1983 г. Шер играе редом до Мерил Стрийп във филма „Silkwood“, посветен на синдикална активистка Карън Силкууд. В биографичната драма Шер изпълнява ролята на най-добрата приятелка и съквартирантка на Карън. Изпълнението ѝ на лесбийски персонаж ѝ носи награда „Златен глобус“ и номинация за „Оскар“.

Шер се превръща в модел за подражание за родители на транссексуални деца по целия свят, когато дъщеря ѝ Чаз Боно започва прехода си през 2008 г. и през 2010 г. официално променя името и пола си по законов път. „Имаш едно дете, но всъщност не го губиш - то просто приема различна форма“, казва тя пред CNN през 2020 г. „Чаз е толкова щастлив и не разбирам какъв е проблемът на хората. Те се страхуват и просто не знаят как да реагират.“

Пионер в поп музиката

След фолк звученето на Sonny & Cher, като солов артист Шер прегръща поп, диско и денс музиката, превръщайки се в любимка на дансинга. Но тя е и музикален новатор. През 1999 г. „Believe“ става първият хит, използвал autotune, което по-късно популяризира ефекта в поп музиката.

„Мамо, аз съм богатият мъж“

Шер е „подарила“ безброй запомнящи се цитати през кариерата си. Ето някои от тях: „Мъжът не е необходимост. Мъжът е лукс.“

„Обичам мъжете, мисля, че са страхотни. Но всъщност не се нуждаеш от тях, за да живееш."

„Майка ми ми каза: ‘Знаеш ли, скъпа, някой ден трябва да се установиш и да се омъжиш за богат мъж’. А аз ѝ отвърнах: ‘Мамо, аз съм богатият мъж’.“