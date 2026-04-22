Бившият ансамбъл на България по художествена гимнастика - познат като „златните момичета“ - отново се събра, но този път не в залата, а около маса, отрупана с апетитни изкушения. И макар състезателната им кариера вече да е зад гърба им, едно нещо остава непроменено - силната връзка помежду им и... любовта към вкусната храна.

От олимпийския връх до приятелството извън килима

Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Ерика Зафирова и Стефани Кирякова записаха имената си в историята със златния медал от Олимпийските игри в Токио - първа олимпийска титла за българската художествена гимнастика.

Освен олимпийското злато, ансамбълът има десетки отличия от световни купи, европейски и световни първенства, утвърждавайки България като една от водещите сили в този спорт.

След бляскавия финал на кариерите си и бенефиса през 2021 г., момичетата поеха по различни пътища, но приятелството им остава също толкова силно.

Брънч за шампиони

На последната им среща атмосферата е лежерна, а менюто – повече от изкушаващо. На масата се редуват:

цветни салати

поширани яйца със сладки картофи и хрупкави тостове

модерно поднесени „принцеси“ с кайма

Снимка: https://www.instagram.com

Но, както самите те показват, дори олимпийските шампионки не се лишават от малки удоволствия - сред избора им присъстват и по-нездравословни изкушения като хот дог с поръска от хрупкав лук и пържени картофки.

Балансът между здравословно и любимо - точно както е и в спорта.

Спортни постижения

2016

Участие на Европейското първенство – силни класирания в многобоя и финали на уреди

Финал на Олимпийските игри в Рио 2016 – 4-то място в многобоя (ансамбъл)

Това е периодът, в който стартира стабилизиране на ново поколение в състава.

2017

Сребърен медал – Световно първенство (многобой)

Финали на отделни уреди с високи класирания (топ 3–6)

Това е силен период за момичетата, който утвърждава ансамбъла като световен медалист.

2018

Световно първенство – бронзов медал (многобой)

Злато на 5 обръча – Световно първенство

Бронз – Европейско първенство (многобой)

Снимка: Lap.bg

2019

Бронзов медал – Световно първенство (многобой)

Световни титли в отделни уреди (финали на 5 топки и смесено съчетание – медали)

Силна доминация на Световната купа – множество златни медали в отделни етапи

Топ 3 отбор в света

2020–2021

Европейско първенство – участие с медали в отборни и уредни финали

Олимпийски игри Токио 2020 (проведени 2021) - Златен медал - ансамбъл многобой (историческа първа олимпийска титла за България в художествената гимнастика)

Финал на кариерата на ансамбъла след Олимпиадата

Снимка: Lap.bg

Лични успехи

Срещата е още по-специална, защото в нея се включва и Елена Бинева – част от ансамбъла в годините преди олимпийския триумф. Тя се появява с бебето си, броени дни след като сключи граждански брак с половинката си – нов етап от живота ѝ, който споделя само с най-близките си хора, в много тесен кръг. Поредната блага вест дойде от световната и европейска шампионка с ансамбъла за 2018 г. Преди година Елена съобщи пред всички най-специалната новина - че ще става майка за първи път, а малката Белла се появи на бял свят през август 2025 г.

Снимка: https://www.instagram.com

До нея около масата е Ерика Зафирова, която също вече е майка. На 25 март 2025 г. тя стана майка на дъщеричка, която кръсти Анна. Припомняме, че още през 2021 г. тя и нейният любим Дейвид Хъдълстоун предприеха една от най-важните крачки в живота си дни преди най-авторитетния спортен форум - Олимпиадата в Токио. Пред близки и приятели Дейвид падна на колене и попита своята красива половинка: „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Компания им правят Лаура Траатс и капитанът на отбора Симона Дянкова. Траатс вдигна красива лятна сватба на 7 юли миналата година. Точно на 7 юли през 2023 г. Лаура и съпругът ѝ Мартин се сгодиха по време на сватба.

Когато идва време булката да хвърля букета, вместо да го направи, тя направо го подава на Лаура и в този момент се появява приятелят й. Той пада на колене, отваря кутийка с блестящ пръстен и задава най-важния въпрос.

„Най-лесното „Да“, което някога съм казвала“, сподели с вълнение златната медалистка тогава.

Дянкова пък се сгоди за своя дългогодишен партньор Никола Яначков през август 2021 г., на 7-та година от връзката си. Към днешна дата двамата са заедно от близо 12 години! Интересното е, че за своя сватбен ден гимнастичката заложи на дълга бяла рокля, която поръчва онлайн на цена от 30 лв.

Малко по-нагоре в кадъра се вижда и Мадлен Радуканова – още едно от златните лица на българския спорт. Тя често споделя снимки със своите приятелки от отбора, като често на тях присъства и дъщеря ѝ - малката Карина, която е плод на любовта ѝ със световният шампион по самбо Божидар Темелков. Малката принцеса се ражда на 3 януари 2024 г. Погачата ѝ се състоя 40 дни по-късно през февруари, като орисници бяха гимнастичките Боряна Калейн, Лаура Траатс и Гергана Герасимова.