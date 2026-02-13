В началото на 2024 г. Мадлен Радуканова посрещна своята първородна дъщеря Карина. И безспорно това се превърна в един от най-щастливите моменти в живота на обичаната гимнастичка – наред с олимпийското отличие, спечелено с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио 2020.

Карина е плод на любовта между красивата гимнастичка и световния шампион по самбо Божидар Темелков. Мадлен често споделя в социалните мрежи значими моменти от живота на своето семейство – рождени дни, празници и пътешествия.

Днес Кари вече е на две години – достатъчно голяма, за да бъде първа помощница на своята майка. Дори и в кухнята.

Във видео, публикувано преди ден във Instagram профила на Мадлен, виждаме две истински къщовници, майка и дъщеря, които приготвят вкусна баница.



„Здравейте, днес ще правим баница“, казва Кари, помахвайки на камерата. След което „запретва ръкави“ и започва, заедно с майка си, да приготвя любимата на всички тестена закуска – стъпка по стъпка.

Двете момичета бъркат, разбиват, нареждат. А резултатът е повече от изкусителен – златиста баница, с хрупкава коричка. И Мадлен, и Кари изглеждат доволни от постигнатото.

А още по-доволен е таткото Божидар, на който се пада най-вкусната част – да опита баницата.

В началото на 2025, Мадлен и половинката ѝ направиха двоен празник на своята дъщеричка. Тогава малката принцеса навърши една година, а в същия ден получи и своето свето кръщене.

Тогава, в публикация в социалните мрежи по повод специалния ден, златното момиче на гимнастиката благодари на детето си – за любовта и уроците, с които дарява своите родители. „Преди точно една година разбрахме какво е да държиш в ръцете си един живот, който зависи изцяло от теб“ – написа тогава щастливата майка.

И тази година щастливите родители не пропуснаха да отбележат празника на своята малка наследница - с весело тематично парти, с много балони и щастливи усмивки.

