Предстои един от най-интересните и пикантни моменти в „Ергенът“ – вечерта на коктейла. Всички дами са безупречно елегантни – облечени в красиви, бляскави рокли и очакват с нетърпение тримата си кавалери.

„Много искам да видя Крис, не съм го виждала вече цяла седмица“, откровено споделя Татяна. „А аз се надявам да проведа разговор със Стоян“, казва на свой ред Пламена.

Ергените най-сетне се появяват - своеобразно поканени от водещия Наум, който след това се оттегля. „Всеки път ми се струват супер много“, възкликва Стоян, поглеждайки очакващите дами.

И започва най-интересната част от вечерта – кой кого ще покани. Крис решава да бъде първи и без колебание привиква Елеонора на индивидуална среща. Двамата се усамотяват, пиейки вино и флиртувайки един с друг.



„Ти всеки път изглеждаш нестандартно добре“, така започва срещата между Стоян и Илияна, които на свой ред се оттеглят от останалите, за да останат насаме.

Марин се опитва да общува с колкото се може повече дами наведнъж – но все пак е „отмъкнат“ умело от Санта Китана. „Тя продължава да ме изненадва със своята провокативност. И дори нямам представа какво да очаквам от нея.“



Кои са останалите момичета, с които ергените пожелаха да имат лична среща. И какво точно се случи на тези срещи – гледайте във видеото:



