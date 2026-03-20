Стефани Кирякова, олимпийската шампионка от Токио 2020, се сгоди по изключително романтичен начин в Стокхолм. По време на полет с хеликоптер нейният любим ѝ отправя предложение за брак. Златното момиче сподели красиви кадри от щастливия момент с думите: „Официално съм в ерата на годениците. Сгодих се в Стокхолм“.



Макар датата да е 9 март, 25-годишната бургазлийка обявява новината едва сега.

За разлика от своя бъдещ съпруг, когото Стефани пази далеч от публичното пространство, успяхме да видим годежния пръстен от всички ъгли – и в целия му блясък. И макар да не знаем нищо за половинката на олимпийската шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика, сме сигурни в едно – той има невероятен вкус за бижута.

Пръстенът е изящен модел с овално шлифован диамант, обграден от деликатен ореол от по-малки камъни, които усилват сиянието и създават впечатление за по-голям размер. Този тип дизайн е сред най-предпочитаните през последните години – съчетава класическа романтика с максимален визуален ефект и луксозно излъчване.

Халката също е фино инкрустирана с диаманти, които добавят допълнителен блясък и завършват цялостната визия с усещане за премерен разкош.

Формата на централния диамант не е никак случайна – овалният силует е изключително актуален, тъй като визуално издължава пръстите и придава елегантност на ръката. Това е избор, който не просто следва тенденциите, а ги определя.

Стефани Кирякова е родена на 5 януари 2001 г. в Бургас. Започва да тренира художествена гимнастика през 2006 г. в клуб „Черноморец” при Ани Бошева.

През 2018 става част от ансамбъла ни по художествена гимнастика заедно с Елена Бинева, Симона Дянкова, Лаура Траатс и Мадлен Радуканова, заменяйки контузената Теодора Александрова. Два пъти Стефани е бронзова медалистка от световните първенства в София и Баку през 2018 и 2019 година. Златна медалистка е на 5 обръча от световното първенство в София през 2018 година.

Пред Ladyzone.bg е споделяла, че предпочита рокля пред дънки, както и планината пред морето. Ако не беше станала гимнастичка, вероятно щеше да е балерина.

По-голямата част от съотборничките й от ансамбъла вече поеха по пътя на семейния живот и дори имат деца. Лаура Траатс се омъжи през лятото на 2025 година край живописния язовир Жребчево. В началото на 2024 година Мадлен Радуканова стана майка на малката Карина, а Ерика Зафирова роди своята първа рожба Анна през март 2025 година.

