„Не се страхувам от смисъла, страхувам се от липсата му.“

- Джеймс Джойс

Ирландският писател и поет е смятан за един от най-влиятелните писатели на XX век. Заедно с Марсел Пруст, Роберт Музил и Франц Кафка той е ключова фигура в развитието на модерния роман. Известен е най-вече с романа си „Одисей“ (Ulysses) (1922). Други важни негови творби са сборникът с разкази „Дъблинчани“ (Dublinners) (1914) и романите „Портрет на художника като млад“ (A Portrait of the Artist as a Young Man) (1916) и „Бдение над Финеган“ (Finnegans Wake) (1939).

Въпреки че по-голямата част от живота му като възрастен преминава извън страната, ирландските преживявания на Джойс са много важни за творбите му и предоставят всички сцени за прозата му и голяма част от нейните теми. По-специално неговите трудни ранни отношения с Ирландската католическа църква са отразени в подобен конфликт в героя му Стивън Дедалус, който присъства в няколко от творбите му.

Снимка: iStock

Вселената в неговите творби е здраво установена в Дъблин и отразява живота му в семейството и случки и приятели (и врагове) от неговите ученически и студентски години. Действието на Одисей се развива с точност в истинските улици и улички на града. Като резултат от комбинацията на вниманието към родното място и дългите му пътувания из Европа той става както един от най-космополитните, така и един от най-привързаните към родината си от всички големи англоезични модернисти.

Вижте повече за друг голям писател - Уилям Шекспир - в следващото видео:

