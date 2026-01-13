На 13 януари 1941 г. в Цюрих, Швейцария, света напуска един от най-великите европейски писатели - Джеймс Джойс. Ирландският писател и поет е смятан за един от най-влиятелните писатели на XX век. Заедно с Марсел Пруст, Роберт Музил и Франц Кафка той е ключова фигура в развитието на модерния роман. Известен е най-вече с романа си „Одисей“ (Ulysses) (1922). Други важни негови творби са сборникът с разкази „Дъблинчани“ (Dublinners) (1914) и романите „Портрет на художника като млад“ (A Portrait of the Artist as a Young Man) (1916) и „Бдение над Финеган“ (Finnegans Wake) (1939).

Въпреки че по-голямата част от живота му като възрастен преминава извън страната, ирландските преживявания на Джойс са много важни за творбите му и предоставят всички сцени за прозата му и голяма част от нейните теми. По-специално неговите трудни ранни отношения с Ирландската католическа църква са отразени в подобен конфликт в героя му Стивън Дедалус, който присъства в няколко от творбите му.

Вселената в неговите творби е здраво установена в Дъблин и отразява живота му в семейството и случки и приятели (и врагове) от неговите ученически и студентски години. Действието на Одисей се развива с точност в истинските улици и улички на града. Като резултат от комбинацията на вниманието към родното място и дългите му пътувания из Европа той става както един от най-космополитните, така и един от най-привързаните към родината си от всички големи англоезични модернисти.

Снимка: Уикипедия

Джеймс Джойс е най-често погрешно цитираните автори в света. Следващите цитати са от „Одисей“, „Портрет на художника като млад“, „Дъблинчани“ и от писмата му, публикувани в академични издания, а не са интернет афоризми, приписвани погрешно на големия автор. Джойс е бездънна вселена - отдавам почоит към живота и творчеството му с неговите вечни мисли и цитати.

„Историята е кошмар, от който се опитвам да се събудя.“

„Грешките са портали към откритията.“

„Аз съм ирландец – това означава, че светът е против мен.“

„Да грешиш е човешко, да се препъваш – поетично.“

„Не се страхувам от смисъла, страхувам се от липсата му.“

„Животът не е това, което преживяваме, а това, което си спомняме и как го помним.“

„Мълчанието, изгнанието и хитростта – това са оръжията ми.“

„Любовта обича да обича любовта.“

„Мисля, че съм написал нещо, което ще държи професорите заети векове.“

„Една дума след друга – това е силата.“

„Бог е шумът в улицата.“

„Всяка среща оставя следа, дори когато я отричаме.“

„Не искам да служа на това, в което не вярвам.“

„Мисълта е свободна, когато езикът е смел.“

„Няма минало, което да не живее в настоящето.“

„Геният не прави грешки – неговите грешки са волеви.“

„Човекът е това, което си спомня.“

„Затварям очи, за да видя.“

„Езикът е дрехата на мисълта.“

„Да живееш, да грешиш, да падаш, да побеждаваш, да пресъздаваш живота от живота.“

