На 13 януари 1941 г. в Цюрих, Швейцария, света напуска един от най-великите европейски писатели - Джеймс Джойс. Ирландският писател и поет е смятан за един от най-влиятелните писатели на XX век. Заедно с Марсел Пруст, Роберт Музил и Франц Кафка той е ключова фигура в развитието на модерния роман. Известен е най-вече с романа си „Одисей“ (Ulysses) (1922). Други важни негови творби са сборникът с разкази „Дъблинчани“ (Dublinners) (1914) и романите „Портрет на художника като млад“ (A Portrait of the Artist as a Young Man) (1916) и „Бдение над Финеган“ (Finnegans Wake) (1939).
Въпреки че по-голямата част от живота му като възрастен преминава извън страната, ирландските преживявания на Джойс са много важни за творбите му и предоставят всички сцени за прозата му и голяма част от нейните теми. По-специално неговите трудни ранни отношения с Ирландската католическа църква са отразени в подобен конфликт в героя му Стивън Дедалус, който присъства в няколко от творбите му.
Вселената в неговите творби е здраво установена в Дъблин и отразява живота му в семейството и случки и приятели (и врагове) от неговите ученически и студентски години. Действието на Одисей се развива с точност в истинските улици и улички на града. Като резултат от комбинацията на вниманието към родното място и дългите му пътувания из Европа той става както един от най-космополитните, така и един от най-привързаните към родината си от всички големи англоезични модернисти.
Джеймс Джойс е най-често погрешно цитираните автори в света. Следващите цитати са от „Одисей“, „Портрет на художника като млад“, „Дъблинчани“ и от писмата му, публикувани в академични издания, а не са интернет афоризми, приписвани погрешно на големия автор. Джойс е бездънна вселена - отдавам почоит към живота и творчеството му с неговите вечни мисли и цитати.
„Историята е кошмар, от който се опитвам да се събудя.“
„Грешките са портали към откритията.“
„Аз съм ирландец – това означава, че светът е против мен.“
„Да грешиш е човешко, да се препъваш – поетично.“
„Не се страхувам от смисъла, страхувам се от липсата му.“
„Животът не е това, което преживяваме, а това, което си спомняме и как го помним.“
„Мълчанието, изгнанието и хитростта – това са оръжията ми.“
„Любовта обича да обича любовта.“
„Мисля, че съм написал нещо, което ще държи професорите заети векове.“
„Една дума след друга – това е силата.“
„Бог е шумът в улицата.“
„Всяка среща оставя следа, дори когато я отричаме.“
„Не искам да служа на това, в което не вярвам.“
„Мисълта е свободна, когато езикът е смел.“
„Няма минало, което да не живее в настоящето.“
„Геният не прави грешки – неговите грешки са волеви.“
„Човекът е това, което си спомня.“
„Затварям очи, за да видя.“
„Езикът е дрехата на мисълта.“
„Да живееш, да грешиш, да падаш, да побеждаваш, да пресъздаваш живота от живота.“
