„Битка след битка" спечели награда „Оскар" 2026 за най-добър филм - финалният акорд на 98-ото издание на церемонията и на изключително оспорван награден сезон. Напрегнатичт политически трилър надмина деветима конкуренти, включително главния си съперник „Грешници" (Sinners).

Филмът на Пол Томас Андерсън завърши нощта с множество награди - най-добър филм, най-добра режисура и най-добър адаптиран сценарий за Андерсън, както и най-добра поддържаща мъжка роля за Шон Пен.

„Грешници" от своя страна взе най-добра мъжка роля за Майкъл Би Джордан и най-добър оригинален сценарий за Райън Куглър.

„Битка след битка“ (One Battle After Another) е американски епичен екшън трилър от 2025 г. на режисьора Пол Томас Андерсън по негов сценарий е вдъхновен от романа Vineland от Томас Пинчън през 1990 г. Във филма участват Леонардо ди Каприо, Шон Пен, Бенисио дел Торо, Реджина Хол и Теяна Тейлър.

Филмът разглежда дейността на крайно лявата политическа групировка „Френски 75“, която извършва терористични актове срещу правителството и държавата. Двама нейни членове са Пат Калхун (Леонардо ди Каприо) и чернокожата Перфидия Бевърли Хилс (Теяна Тейлър). Двамата са в романтична връзка като впоследствие Перфидия забременява и ражда. Все пак тя избира революционната дейност пред майчинството и оставя Пат да се справя като самотен баща.

Междувременно групировката и по-специално Перфидия е преследвана от военния офицер Стивън Локджоу (Шон Пен), който е вклюбен в Перфидия и двамата имат интимни контакти. При обир на банка Перфидия е заловена и изнудвана от Локджоу, като впоследствия тя предава своите съучастници от „Френски 75“ и избягва в чужбина.

