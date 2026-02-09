На церемония в Бевърли Хилс, Калифорния, режисьорът на „Битка след битка“ Пол Томас Андерсън спечели наградата за игрален филм от Гилдията на режисьорите в Америка, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Това е една от най-престижните награди, която се е доказала във времето като доста точен предвестник кой ще получи „Оскар“: 18 от предишните 20 лауреати на Гилдията на режисьорите са спечелили „Оскар“ за режисура.

„Ние сме тук, но без един от нас“, каза Андерсън, който използва речта си при получаването на наградата, за да почете покойния асистент-режисьор Адам Сомнър, който е работил по много от филмите му, и да си спомни „любовта, която изпитвах към него“.

Другите номинирани от Гилдията на режисьорите бяха Райън Куглър („Грешници“), Гийермо дел Торо („Франкенщайн“), Джош Сафди („Върховният Марти“) и Клои Чжао („Хамнет“). Андерсън се изправя срещу същите конкуренти и на „Оскар“-ите, с изключение на дел Торо. Петата номинация за златната статуетка е за Йоаким Триер („Сантиментална стойност“).

Андерсън бе номиниран в предишни години за филми като „Ще се лее кръв“ и „Невидима нишка“, без да печели, но този сезон е особено успешен за него. „Битка след битка“ спечели на всички големи церемонии досега, включително наградата "Готам", „Изборът на критиците" и „Златен глобус“, и се счита за фаворит за „Оскар“ за най-добър филм.

Само един претендент изглежда достатъчно силен, за да се състезава с „Битка след битка“: вампирската драма на Куглър „Грешници“, която миналия месец спечели рекордните 16 номинации за „Оскар“. Ако това постижение е дало на „Грешници“ нов импулс, предстоящите церемонии по връчването на награди от продуцентите и актьорските гилдии може да се окажат най-добрите места, където да го докаже.

Наградата на Гилдията на режисьорите за дебютиращ режисьор в киното отиде при Чарли Полинджър за The Plague, а Мстислав Чернов спечели наградата за документален филм за 2000 Meters to Andriivka.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER