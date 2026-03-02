На 67 години Мадона отново доказа, че няма намерение да се съобразява с клишето за „подходящо за възрастта“ облекло. По време на шоуто на Dolce & Gabbana в Милано тя привлече всички погледи със секси черна визия, а на афтърпартито смело вдигна градуса на провокацията!

За ревюто есен-зима 2026–2027 поп иконата избра изцяло черен аутфит - сако, комбинирано с дантелена мини рокля с корсет. Единственият цветен акцент бяха тюркоазените кожени ръкавици, допълнени от внушителни слънчеви очила.

Под звуците на хита ѝ „You’ll See“ звездата зае мястото си на първия ред, в компанията на приятеля си Акийм Морис и легендарната Ана Уинтур.

Снимка: Getty Images

В края на дефилето дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана лично я поздравиха с прегръдки – жест, който не е изненада. Връзката между Мадона и модната къща датира още от 90-те години. Тя избира техни модели за премиерата на документалния филм Truth or Dare в Ню Йорк, както и за световното си турне The Girlie Show – партньорство, което продължава вече повече от три десетилетия.

Афтърпартито

Ако по време на ревюто беше въплъщение на изисканата класика, то на афтърпартито певицата заложи на още по-дръзка визия.

Тя се появи в бяло боди с корсет, комбинирано с кожено палто... и без панталони. Стегнатите ѝ, открити крака моментално предизвикаха реакции в социалните мрежи.

„Крака като на модел на почти 70!“ – възхитиха се почитателите ѝ.

„Твърде много“, коментираха по-критично настроените.

