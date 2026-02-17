Докато целият свят я познава като „Кралица на поп музиката“, тя реши да смени екстравагантните костюми с дискретни слънчеви очила и място на трибуните на стадион „Тотнъм Хотспър“. А причината? Мадона е една от най-могъщите жени в музикалната индустрия, която влезе в нова роля, която сама нарича свое „най-голямо постижение“ – тази на отдадена футболна майка.

От голямата сцена до футболния стадион

67-годишната звезда прекарва известно време под мрачното лондонско небе, където аплодира своите 13-годишни близначки Стела и Естере. Момичетата, които Мадона осинови от Малави през 2017 г., вече са част от академията на Тотнъм (до 14 години) и изглежда вървят уверено по стъпките към спортните вълхове.

„Ще платя на Бога за малко слънце!“, шегува се звездата в своя Instagram профил, споделяйки кадри от мача.

Снимка: Getty Images

Споделен транспорт вместо лимозина

С голям ентусиазъм поп иконата се отправя към стадиона в Лондон, за да гледа дербито от Женската Суперлига между Тотнъм и Челси. Любопитен детайл, който тя самата споделя, е, че за да стигне до там, за втори път в живота си използва частен обществен транспорт. Очевидно дори за Мадона трафикът в Лондон се оказва предизвикателство, с което комфортът на споделеното пътуване се справя по-добре от лимoзините.

На трибуните тя е в компанията на 29-годишния си партньор Акийм Морис и дъщерите си. Всички гордо носян екипите на Тотнъм. Въпреки присъствието на световната звезда, Тотнъм загуби от Челси с 0:2, но мениджърът на „шпорите“ Мартин Хо не скри вълнението си заради подкрепана на Мадона.

Снимка: Getty Images

„Да имаме някой като нея, който подкрепя женския отбор, е жизненоважно за нас като клуб“, споделя той след мача.

Каква майка е Мадона?

Снимка: Getty Images

Мадона и вляво синът ѝ Дейвид Банда гледат квалификацията за Световното първенство по футбол 2018 между Португалия и Швейцария на стадион Луз на 10 октомври 2017 г. в Лисабон.

Мадона не за първи път отлага личните си ангажименти заради футболните мечти на децата си. През 2017 г. тя отиде до Лисабон, за да подкрепи сина си Дейвид Банда в академията на Бенфика. Фокусът ѝ сега е върху Стела и Естере, които по думите на певицата са се климатизирали към семейството мигновено.

„Понякога просто затварям очи и си мисля: Защо кухнята ми не е пълна с танцуващи деца?“, спомня си тя за моментите преди осиновяването.

Майчинството е един от най-важните аспекти в живота на Мадона, който обединява нейния свят – от биологичните ѝ деца, моделът Лурдес Леон и художникът Роко Ричи, до четирите ѝ осиновени деца от Малави: Дейвид Банда, Мърси Джеймс и чаровните близначки Стела и Естере. Благотворителната ѝ дейност чрез фондацията Raising Malawi я свързва завинаги с децата от африканската страна, които тя подкрепя безрезервно във всяко тяхно начинание.

Като майка на шест деца, Мадона признава, че именно те я държат здраво стъпила на земята сред десетилетията световна слава. Появата ѝ на стадиона е поредното доказателство, че зад турнетата и заглавията в медиите, Мадона е една горда майка, която не се бои от дъжда, за да бъде до децата си.

Любовните отношения на Мадона

Бурните години със Шон Пен и романтиката с Карлос Леон

Всичко започва през 1985 г., когато Мадона е в пика на ранната си световна слава. Тогава тя казва „ДА“ на бунтовника на Холивуд – Шон Пен. Връзката им е истинско медийно торнадо, белязано от страст и постоянно преследване от медиите. Въпреки че бракът им приключва през 1989 г., времето лекува раните успешно. Години по-късно Кралицата на попа неведнъж е признавала, че Шон е бил една от големите любови в живота ѝ и до днес двамата пазят дълбоко уважение един към друг.

В средата на 90-те години Мадона намира спокойствие в прегръдките на фитнес треньора Карлос Леон. Тази връзка, макар и по-кратка (1995–1997), остава съдбовна, защото през 1996 г. се ражда първото дете на певицата – дъщеря ѝ Лурдес. Карлос и Мадона продължават да поддържат прекрасни отношения в името на дъщеря си.

Британската ера на Мадона

Една от най-емблематичните и стабилни глави в личната история на звездата е бракът ѝ с британския режисьор Гай Ричи. Двамата се венчаят през 2000 г. и по време на този осемгодишен период Мадона буквално се преобрази – заживя в английската провинция, прие по-спокоен ритъм и се отдаде на семейството. Плод на любовта им е синът им Роко Ричи. Макар през 2008 г. пътищата им да се разделят.

Новата любов на Мадона с Акеем Морис

Мадона изглежда по-щастлива от всякога до своя настоящ партньор Акеем Морис. Връзката им с бившия футболист от Ямайка стана публична в началото на 2020-те и оттогава той е нейна постоянна подкрепа. Акеем е плътно до нея не само на червените килими, но и в ежедневието – от семейните празници до футболните стадиони, където заедно аплодират децата ѝ.

