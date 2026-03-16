Пол Томас Андерсън спечели наградата „Оскар" за най-добра режисура за „Една битка след друга" - първа статуетка в категорията след 11 предишни номинации без награда. 55-годишният режисьор надделя над Клои Джао, Джош Сафди, Йоаким Триер и Райън Куглър - последният беше на път да стане първият чернокож носител на тази награда в 98-годишната история на „Оскарите".

Четвъртата номинация за „Оскар“ на Пол Томас Андерсън този път не го разочарова, след като три пъти преди това култовият режисьор беше номиниран за златната статуетка за най-добър режисьор. Едва сега, от четвъртия си опит, той най-накрая получи наградата!

Андерсън тази вечер получи признание за работата си по епичния трилър „Битка след битка“ (One Battle After Another), който той също така е продуцирал и написал. Филмът е изпълнен с политически теми, съобразени с настоящия момент - той изследва въпроси за расата, имиграцията и кръговрата на историята.

Андерсън беше номиниран преди за най-добър режисьор за работата си по „Ще се лее кръв“ (There Will Be Blood), „Призрачна нишка“ (Phantom Thread) и „Licorice Pizza“.

Пол Томас Андерсън не пропусна да се пошегува за четири номинации в категорията за най-добър режисьор. Дали Андерсън е копнеел за статуетката за най-добър режисьор? Очевидно е така!

Снимка: Getty Images

Докато почиташе останали колегите сред номинирани, той размишляваше какво е означавало за него най-накрая да получи победата.

„Винаги ще има някакво съмнение в сърцето ти, че я заслужаваш, но няма съмнение, че с удоволствие ще я имам за себе си", пошегува се той.

Снимка: Getty Images

