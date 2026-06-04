Въпреки че целулитът засяга почти 90 процента от жените и е напълно безвреден, за много от тях той е естетически проблем, за който сякаш няма истинско лечение. За щастие, като променим хранителните си навици, можем значително да повлияем на външния вид на кожата си. Ключът е в храните, които укрепват колагена, подобряват кръвообращението и се борят с възпаленията.

Храни, които топят целулита

На първо място са храните, богати на витамин С, като цитрусовите плодове - портокали, лимони и грейпфрути - и чушките. Витамин С е необходим за производството на колаген, протеин, който придава на кожата стегнатост и еластичност, укрепва съединителната тъкан и намалява видимостта на трапчинките, т.е. целулита.

Също толкова важни са омега-3 мастните киселини, които се намират в мазните риби като сьомга, скумрия и сардини. За тези, които не ядат риба, отличен вегетариански източник на омега-3 киселини е лененото семе, което допълнително помага за регулиране на естрогена, хормон, чийто дисбаланс допринася за развитието на целулит.

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Пресни билки като кориандър и магданоз помагат за премахването на тежките метали и токсините, които се съхраняват в мастните клетки и пречат на нормалната функция на тъканите.

Аспержите пък са богати на фолиева киселина, която намалява нивата на стрес, а стресът е известен с това, че насърчава натрупването на мазнини. Освен това, този зеленчук увеличава кръвообращението, което е от съществено значение за доставянето на хранителни вещества до кожата.

Зелените листни зеленчуци, като къдравото зеле и спанакът, са богати на магнезий, който поддържа здрав храносмилателния тракт и ускорява метаболизма, както и на витамин С.

Не трябва да забравяме и джинджифила, мощна подправка, която подобрява кръвообращението и укрепва лимфната система, помагайки и по-ефективно да отстранява отпадъчните продукти от тялото. Разбира се, основата на всичко е достатьчният прием на вода, в идеалния случай с малко лимон, за да хидратира тялото и да поддържа кожата мека и еластична.

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Храни, които трябва да избягвате

Захар

Прекомерният прием на захар, независимо дали от сладки, газирани напитки или скрити източници като готови сосове за паста, активира процеса на гликация. Това е процес, при който захарните молекули се свързват с протеини, включително колаген и еластин, правейки ги твърди и слаби.

Резултатът е по-тьнка и по-малко устойчива кожа, през която мастните натрупвания проникват по-лесно.

Сол

Твърде много сол, която се съдържа в преработените меса като салам и бекон, солените сирена като пармезан и фета, както и в почти всички бързи храни, причинява

задържане на течности. Това прави тялото подуто, а целулитът по-изразен.

Жените, предупреждават експертите, са по-чувствителни към солта от мъжете, така че трябва да бъдат особено внимателни с приема ѝ.

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Нездравословни мазнини и рафинирани въглехидрати

Пържените храни, чипсът, белият хляб и сладкишите, приготвени от бяло брашно, допринасят за възпалителни процеси, забавят кръвообращението и насърчават натрупването на мазнини. Храните, които влошават появата на целулит, често съдържат добавки и консерванти, които могат да нарушат баланса и на чревната флора.

Алкохол

Той дехидратира тялото, натоварва черния дроб и не осигурява хранителни вещества, като същевременно насърчава възпалението.