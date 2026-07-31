Идеята за „Жената като муза“ се ражда от дългогодишното ѝ възхищение на Станимира Янакиева към силата и енергията на жените около нея.

Тя избира 20 дами, които имат различни истории, но споделят едно общо качество – вътрешна устойчивост и стил. Най-много я впечатлява тяхната автентичност и смелостта да бъдат едновременно силни и уязвими. Смокингът в проекта символизира увереност и присъствие – онзи момент, в който женствеността и силата съществуват заедно.

За нея женската подкрепа е избор да бъдем светлина една за друга, а не съревнование.