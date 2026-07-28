Август месец идва с едно специално астро събитие - пълно слънчево затъмнение. Когато настъпи пълно слънчево затъмнение, Луната застава точно между Земята и Слънцето, хвърляйки сянката си върху тясна ивица от земната повърхност, обяснява Френската асоциация по астрономия. Слънчеви затъмнения се случват един или два пъти годишно.

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Кога ще бъде затъмнението през август?

На 12 август в 20:46 ч. – тогава ще бъде максимална фаза на пълното слънчево затъмнение.

Ще се вижда ли от България?

Пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. ще започне в Русия, след което ще пресече Северното полукълбо и ще мине над Гренландия, преди да прекоси Атлантическия океан и да достигне Европа. Затъмнението ще бъде пълно по-специално в ивица, която преминава през Испания от Овиедо до Палма, прекосявайки и град Бургос. Сайтът EclipSEOP на Парижката обсерватория позволява да се визуализира точно траекторията му. Извън тази ивица затъмнението няма да бъде пълно, а само частично, какъвто ще е случаят във Франция, пише още БТА.

Пълното слънчево затъмнение ще е видимо от Арктика, Гренландия, Испания и Балеарските острови.



От Северозападна България ще се наблюдава началото на явлението – като частично слънчево затъмнение с малка фаза, съвсем за кратко. Това ще се случи малко преди залеза на Слънцето.

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Необходима ли е специална защита за очите при наблюдение?

Да, абсолютно, категорични са експертите. За целта е необходимо да се носят очила, отговарящи на стандарта ISO 12312-2:2015, които предпазват ретината, като филтрират 100% от ултравиолетовите лъчи.

„Опасността не идва от самото затъмнение, а от това, че гледаме директно към Слънцето без защита. Човек може да увреди ретината си, без дори да усети, и това е необратимо. Ретината няма рецептори за болка и зрителните нарушения могат да се появят по-късно“, обясняват от Френската асоциация по астрономия.