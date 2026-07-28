Август месец идва с едно специално астро събитие - пълно слънчево затъмнение. Когато настъпи пълно слънчево затъмнение, Луната застава точно между Земята и Слънцето, хвърляйки сянката си върху тясна ивица от земната повърхност, обяснява Френската асоциация по астрономия. Слънчеви затъмнения се случват един или два пъти годишно.
Кога ще бъде затъмнението през август?
На 12 август в 20:46 ч. – тогава ще бъде максимална фаза на пълното слънчево затъмнение.
Ще се вижда ли от България?
Пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. ще започне в Русия, след което ще пресече Северното полукълбо и ще мине над Гренландия, преди да прекоси Атлантическия океан и да достигне Европа. Затъмнението ще бъде пълно по-специално в ивица, която преминава през Испания от Овиедо до Палма, прекосявайки и град Бургос. Сайтът EclipSEOP на Парижката обсерватория позволява да се визуализира точно траекторията му. Извън тази ивица затъмнението няма да бъде пълно, а само частично, какъвто ще е случаят във Франция, пише още БТА.
Пълното слънчево затъмнение ще е видимо от Арктика, Гренландия, Испания и Балеарските острови.
От Северозападна България ще се наблюдава началото на явлението – като частично слънчево затъмнение с малка фаза, съвсем за кратко. Това ще се случи малко преди залеза на Слънцето.
Необходима ли е специална защита за очите при наблюдение?
Да, абсолютно, категорични са експертите. За целта е необходимо да се носят очила, отговарящи на стандарта ISO 12312-2:2015, които предпазват ретината, като филтрират 100% от ултравиолетовите лъчи.
„Опасността не идва от самото затъмнение, а от това, че гледаме директно към Слънцето без защита. Човек може да увреди ретината си, без дори да усети, и това е необратимо. Ретината няма рецептори за болка и зрителните нарушения могат да се появят по-късно“, обясняват от Френската асоциация по астрономия.