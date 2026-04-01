От 30 г. тя се занимава с астрология, а интересът и любовта към звездите и планетите наследява от дядо си, който също се е занимавал с тази древна наука. Астролог Мели е специален гост в подкаста "Малки разговори", за да поговорим за синастрия - съвместимостта между двама души, какво е плутонова любов и защо квадратурите са важни.

Често хората се свързват с Мели, когато имат проблем - несподелена любов, токсични отношения, поредица от повтарящи се събития, медицински проблеми и др. Може ли астрологията да бъде в помощ на психотерапията или медицината? Оказва се, че да. 

АСТРОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

"Астрологията работи с кодовете на времето, психологията се опитва да научи човек повече да живее с трамвата си." 

Едно от подразделенията на астрологията е именно медицинската. Астрологията не е лечение, но с нейните инструменти могат да се посочат периодите, които са подходящи за определени интеревенции, датите, при които подкрепящите планети са с по-силно влияние. В практиката си Мели има редица случаи, при които е помагала за разплитането на сложен медицински проблем, а хората, консултирали се с нея, към момента са здрави. 

ПОДХОЖДАМЕ ЛИ СИ С НЕГО/НЕЯ?

Хората, които не са запознати с астрологията в дълбочина, я свързват с две основни понятия - зодия и асцендент. Синастрията е съвместимостта между двама души. 

"Синастроята ни помага да видим силните и слабите страни на връзката. Нищо вече не се случва по логика и с усилия. Всичко се случва с това на каква честота резонираш. Ставаш магнит – започваш да привличаш."

За светлина върху дълбочината и сложността на човешките отношения има още много инструменти от астрологията, които могат да се използват. И още много аспекти, които могат да повлияят отношенията между двама души. 

"Няма зодии, които са абсолютно неподходящи един за друг!" - категорична е астроложката. Според нея обобщението, което много хора правят за характера за хора от определена зодия, не е правилен подход. Всичко е много индивидуално и зависи от редица фактори. Затова следващият път, когато някой ви  каже - "Той е Водолей - не за занимавай", не пропускайте все пак да опознаете човека. Възможно е да ви изненада. А за по-дълбоко навлизане в астрологичните аспекти - гледайте целия разговор с астролог Мели. 

ПЛУТОНОВА ЛЮБОВ - КАКВО Е?

Духът вече изцяло управлява материята, категорична е Мели. Да поддържаме висок дух можем с хигиена на чувствата и емоциите, което изисква повече тишина и добри чуства. Точно това е начинът да се съхраним във взаимоотношенията. Но има и такива, които имат аспект на токсичност. Такава е например плутоновата любов - сложни отношения, които могат да бележат живота на човек със силата и интензитета си.

"Плутоновата любов, може да е много качествена, но първо трябва да минеш през ада!"

