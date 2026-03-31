Предстои ни първото пролетно пълнолуние! На 2 април към 5:12 сутринта изгрява Розовото пълнолуние във Везни, точно когато шиловидния флокс - яркото розово цвете, на което е кръстена луната - започва да цъфти с пълна сила. Можем да медитираме върху целите си за предстоящия лунен цикъл, докато настоящият ни приключва. Истини ще излязат наяве и ще бъдат направени разкрития благодарение на осветяването на Земята от Луната.

Позната още като Пасхалната луна, това небесно явление носи усещане за нещо свято и специално. Наричат я и Църковната луна, защото по нея се определя кога ще са Великден и Пасха – обикновено в неделята след пролетното равноденствие в Северното полукълбо. В по-духовен план Розовата луна идва като напомняне за ново начало и прераждане – онзи момент, в който след дългия мрак най-накрая виждаме светлина. Точно сега е идеално време да си пренаредим приоритетите, да преосмислим границите си, желанията си и отношенията с хората около нас.

Астрологично, пълнолунието във Везни е свързано с партньорства, баланс и умението да намираме общ език. Тази година обаче има една по-напрегната нотка – то застава срещу разширяващия Юпитер в Рак, който по принцип носи усещане за сигурност и закрила. Когато тези енергии се сблъскат, може да се почувстваме леко разклатени и да ни се иска просто да се сгушим в нещо познато и стабилно.

Ето как явлението ще се отрази на всеки от зодиакалните знаци

Ще има изпитания във взаимоотношенията, които изискват решаване на проблеми. Пълнолунието предлага шанс да намерите решения, които работят както за вас, така и за другите. Всичко, което има значение, е как ще решите да се справите с възникващите проблеми. Облегнете се на силата на лунния месец, за да излекувате партньорствата и да се насърчите да продължите напред. Компромисът е ключов в този момент.

Телец

Правят се големи заявки за това как искате да живеете живота си сега и в бъдеще. Преди да се ангажирате 100% с един конкретен начин на съществуване, оставете си място за маневриране, в случай че се наложи да поправите настоящия си път. Единственият начин да поддържате структура е да намерите средно положение във вашите убеждения относно това, което е идеално за вас.

Близнаци

В настроение сте да поемете риск, що се отнася до любовта. Ако има някой конкретен, към когото искате да изразите чувствата си, Розовото пълнолуние е моментът да го направите. Тъй като сте майстор на думите, няма да ви е трудно да намерите правилния начин да изразите себе си. Бъдете креативни и поетични, Близнаци!

Рак

Разкрасяването на дома ви няма да изисква никакви допълнителни усилия, защото вашата креативност и въображение са на високо ниво. С острата ви естетическа визия ще ви бъде лесно да намерите допълващ декор, който е в съответствие с вашата личност. Не питайте хората за мнение, тъй като това ще обърка плановете ви. Доверете се на инстинктите си и боядисайте стените в цвят, който говори на душата ви.

Лъв

Кратко пътуване извън града ще ви предложи временна почивка от ежедневните отговорности. Уверете се, че не поемате твърде много задачи в момента и намерете баланс в ежедневните си дейности, за да поддържате здравословен баланс между работа и личен живот. Докато сте далеч, насрочете си масаж или посетете йога, за да насърчите чувството за лична хармония и мир.

Дева

Бъдете готови да се наложите и да поемете контрол над ситуации, които изглеждат извън вашия контрол (но няма да са за дълго), за да постигнете чувство за сигурност. Лунният месец предлага яснота как можете и трябва да постигнете подобни начинания. Ако трябва да се изправите пред проблеми или хора, изразете чувствата и мнението си с любезност, за да избегнете спорове.

Везни

Криете емоциите си, желаейки да изградите връзка с другите – и по-важното, със себе си. Използвайте това време, за да придобиете по-ясна представа за основните си ценности и добродетели. Съвсем скоро ще търсите тези качества у другите, за да се уверите, че те съответстват на вашите основни чувства. В резултат на това ще се чувствате видени и разбрани.

Скорпион

Копнеете за малко почивка, поради което Пълнолунието е перфектната възможност да се отдръпнете и да се освободите от стреса. Центрирането на енергията ви не е само катарзисно и успокояващо - то ще ви послужи и като напомняне да се отдръпнете и да се успокоите. Без значение какво се случва във вашата вселена, грижата за себе си е важна – считайте тази задача за ваша космическа домашна работа.

Стрелец

Да бъдеш отговорен за участието си в спор е от решаващо значение. Като приемаш и се справяш с скритото си аз, ти не просто поемаш отговорност; ти поправяш духа си. Считайте това за нежен космически тласък не само към изцеление на приятелство, но и на сърце. Това е първата стъпка по пътя към възстановяването. Ако някой може да го направи, това си ти!

Козирог

Споделянето на богатството ви с другите не означава непременно да им давате пари. Да им позволите да се наслаждават на вашия успех и да бъдат част от вашия момент е достатъчен подарък – те биха направили същото за вас. През тяхната призма ще разберете, че взаимната подкрепа е спойката, която държи връзката ви заедно. Това е голяма част от един съюз и интимност.

Водолей

Въпреки че сте известни с уникалното си поведение, желанието ви да се разходите сред дивата природа ви дава предимство, революционизирайки перспективата ви и оспорвайки статуквото. Независимо как отстоявате убежденията си, радикалният начин на мислене издига ума и интелекта ви. Отварянето ви към изобретателни начини на мислене е чудесна инвестиция.

Риби

Не сте против да бъдете в светлината на прожекторите; обаче осъзнавате, че това си има цена. Хората ще критикуват вашите лични и професионални решения. Докато не обръщате внимание на негативизма и се наслаждавате на просперитета на постиженията си, ще процъфтявате. Създайте реалността, която заслужавате, като се съсредоточите върху позитивизма, който обикаля около вашата аура.