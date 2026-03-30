Според астрологията всяко зодиакално съзвездие „отговаря“ за определена част от тялото. Затова дори и да не вярваме в тази наука, защо да не опитаме да съблазним човека до себе си – като използваме „звездната карта на ерогенните зони“?



Ето кои са ерогенните зони на всеки един от 12-те зодиакални знака.

Овен

Овните обожават динамиката и страстния секс с елементи на противопоставяне. Затова най-добрият секс в живота им често се случва след бурни кавги с партньора. В „напрегнато“ състояние те стават особено чувствени.

Ерогенни зони - уши и глава. Те „се разтапят“ от нежни докосвания по ушните миди, възбужда ги и лек масаж на тила. Освен това те са истински „експерти по целувките“ - предпочитат дълбоки, настойчиви, от които губят ума си.

Телец

Чувствените Телци умеят да „разтягат“ удоволствието. Бързането убива еротиката за тях, затова идеалният партньор е търпелив.

Ерогенни зони - нос и устни, които реагират на най-леките докосвания. Ако Телецът се настрои еротично, почти цялото му тяло става „една голяма ерогенна зона“. Обожават масаж, особено с ароматни масла, най-добре започнат от основата на шията.

Близнаци

За тях разнообразието е ключово. Любопитни са и обичат новото, включително и в секса. Най-важното правило е да няма рутина, иначе бързо ще изчезнат от леглото.

Ерогенни зони - ръцете и гърдите, особено пръстите. Близнаците обичат да говорят дори в леглото - и ще оценят „горещите“ ви коментари.

Рак

Раците са раними и ценят нежността, включително в леглото. Обичат да се докосват до гола кожа като израз на доверие. Не са склонни към авантюри, по-скоро ще предложат романтична вана на свещи.

Ерогенни зони - ушите им. Те са консервативни любовници и не обичат „акробатика“ в леглото, така че не е нужно да учите наизуст „Камасутра“.

Лъв

Лъвовете обичат да са в центъра на вниманието, включително и в леглото. Харесват масажи и не се притесняват да покажат как искат да бъдат докосвани.

Ерогенни зони - от двете страни на гръбначния стълб. Достатъчно е да прокарате длани отгоре надолу. Чувствително място е и долната устна - помнете това при целувки.

Дева

Мъжът Дева рядко губи самообладание и може да устои на изкушения. Ако разумът му каже „да“, ще подходи стратегически към секса, сякаш решава задача.

Ерогенни зони - колене, лакти и зоната около пъпа. Обича целувки по лицето, а тиха музика, еротичен филм или книга могат да събудят фантазията му.

Везни

За да се настрои романтично, мъжът Везни се нуждае от малко лукс - копринени чаршафи и студено шампанско. Той реагира силно на визуалното, така че може да му изтанцувате стриптийз. Обичат да бъдат съблазнявани и с готовност оставят инициативата на партньора.

Ерогенни зони - областта от кръста надолу. Нежните целувки по корема също разпалват страстта им.

Скорпион

Скорпионите пазят тайна за сексуалните си предпочитания и партньорът трябва да се научи да ги разбира без думи. Ако искате дълга връзка, ще трябва да станете познавач на еротиката.

Ерогенни зони - седалището и хълбоците. Обичат експерименти и нови пози.

Стрелец

Стрелците ценят комфорта и не отказват екзотика. Темпераментни са и обичат да бъдат глезени.

Ерогенни зони - областта от бедрата до коленете. Галете я нежно, като коприна. Понякога им стигат само прегръдки и докосвания. Отворени са към новото и обичат да внасят разнообразие.

Козирог

Мъжете-Козирог трудно се „превключват“ от ежедневието към удоволствието. Нужно е търпение.

Ерогенни зони - коленете и капачките, на чийто стимул реагират бързо.

Водолей

Водолеите обичат импровизацията и могат да се отдадат на любовни игри почти навсякъде. Имат богато въображение. За да го подлудите, направете масаж на стъпалата.

Ерогенни зони - стъпалата и скулите. Докосвайте ги с пръсти или устни.

Риби

Мъжът-Риби мечтае за нежна, романтична партньорка. Харесва дългите любовни прелюдии, изпълнени с нежност. За него най-важни са не толкова еротиката, колкото емпатията.

Ерогенни зони – краката. Един добър масаж ще го отпусне напълно.

