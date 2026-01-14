Обикновено първите месеци след новата година са изпълнени с нови преживявания и забавление. Някои знаци от хороскопа обаче ще успеят да се забъркат в драми през 2026 г., които могат да оформят годината им по различен начин. Вижте кои са тези зодии.

4-те зодии, които няма да се отърват от драма през 2026 г.

Близнаци

Близнаците са общителни хора, но колкото повече общуват, толкова по-големи са шансовете им да се забъркат в някаква драма. Обикновено те не са в центъра на конфликта, а по-скоро винаги наблюдават отстрани. Те са първите, които научават за всички клюки, защото хората им се доверяват и им казват всичко.

Всички мислят, че Близнаците са на тяхна страна, затова им поверяват тайни и проблеми.

Рак

Раците искат да знаят какво се случва в живота на техните близки и това създава стрес за тях, ако не знаят за проблемите им. Те са готови да предложат помощ и съвет при всяка възможност. Въпреки това, тази доброта понякога им създава проблеми – тя ги въвлича в драми, които лесно биха могли да избегнат.

Въпреки че са наясно, че понякога трябва да оставят близките си да водят собствените си битки, Раците трудно правят това.

Скорпион

Може би защото никога не се задоволяват с по-малко, отколкото смятат, че заслужават, Скорпионите винаги успяват да се окажат в центъра на драмата. Винаги има човек с проблем, който му причинява много стрес, дори когато не иска да се справя с него. Въпреки че самите те искат да стоят далеч от такива хора, не винаги имат избор. Понякога те се „зациклят“ с тези хора, а в разгара на празничния сезон шансовете да се натъкнете на тях са много по-високи.

Риби

Рибите са в синхрон със своите емоции, така че винаги са готови да изслушат онези, които имат свои собствени емоционални проблеми. И именно поради това понякога са като магнит за драма.

Въпреки че искат мир, други хора смятат, че могат да се обърнат към тях по всяко време, за да се оплачат. Това означава, че Рибите често се забъркват в драми, които дори не са част от живота им. Тъй като искат да чуят и двете страни, те често поемат ролята на медиатор и, въпреки че искат само да помогнат, в крайна сметка си навредят.

