Познанството и любовта с жена, зодия Овен не е никак лесно. Това е най-смелият от всички зодиакални знаци в астрологията – а представителите му са бурни, екстраваганти, леко арогантни и, разбира се, огнени. Те са и най-добре представящият се зодиакален знак в леглото – нещо, което е публично и астрологично доказано!
Кои са „жестоките“ истини за това да обичаш Овен – вижте по-надолу.
Твърде темпераментни
Те са огнен знак, така че това не би трябвало да е изненада. Това може да бъде както комплимент, така и обида.
От положителната страна означава, че където и да се появят, носят много енергия. Повечето пъти добра, но не винаги. Всичко зависи от настроението.
Високо его
Жените Овен се нуждаят от хора, които да погалят егото им, когато е нужно, но също така могат ги „озаптяват“ и приземяват.
Приключенски настроени
Искат да опитат от всичко! Поне веднъж. И ако не ни хареса от първия път, вероятно няма да искат да го направят отново.
Лесно отегчаващи се
Ако човекът до тях не ангажира вниманието им, не ни поддържа темпото, липсва тръпката (и страхотният секс), са склонни са сложат край на всичко. И да очакват следващия!
Леко агресивни
В постигането на това, което искат - и както го искат, представителките на зодията могат да стигнат в крайности. В такива случаи никой не бива да се състезава с тях - защото вероятно ще загуби.
Обичат силно
Влюбват се бързо и ентусиазирано и обичат с дълбока страст. Ако някой успее да привлече и задържи вниманието им, ще искат да бъдат завинаги с него.
Вълнуват се от живота
От всичко: пътувания, литература, театър, интересни хора. От целия свят!
Работят много усърдно
Дай на Овена да се занимава с нещо, което го вдъхновява и той ще работи по-усърдно от всеки друг. Но това е само при условие, че работата, която върши, го удовлетворява и стимулира. В противен случай всичко е несигурно.
Липса на търпение
Буквално никакво. Искат всичко да се случва на мига. Губят много излишни нерви, когато им се налага да чакат в трафик или опашка, например – за тях това е равносилно почти на физическо страдание без лечение.
Нужда от пространство
Овните са изключително независими. В момента, в който се почувстват като „затворници“, с ограничена свобода, ще направят всичко възможно да избягат. Това означава, че обикновено се привлечени от някой, който свои интереси и хобита, за да може да им даде възможността и „въздуха“ да живеят собствения си живот - освен споделеният.
