Познанството и любовта с жена, зодия Овен не е никак лесно. Това е най-смелият от всички зодиакални знаци в астрологията – а представителите му са бурни, екстраваганти, леко арогантни и, разбира се, огнени. Те са и най-добре представящият се зодиакален знак в леглото – нещо, което е публично и астрологично доказано!

Кои са „жестоките“ истини за това да обичаш Овен – вижте по-надолу.

Твърде темпераментни

Те са огнен знак, така че това не би трябвало да е изненада. Това може да бъде както комплимент, така и обида.

От положителната страна означава, че където и да се появят, носят много енергия. Повечето пъти добра, но не винаги. Всичко зависи от настроението.

Високо его

Жените Овен се нуждаят от хора, които да погалят егото им, когато е нужно, но също така могат ги „озаптяват“ и приземяват.

Приключенски настроени

Искат да опитат от всичко! Поне веднъж. И ако не ни хареса от първия път, вероятно няма да искат да го направят отново.

Снимка: iStock

Лесно отегчаващи се

Ако човекът до тях не ангажира вниманието им, не ни поддържа темпото, липсва тръпката (и страхотният секс), са склонни са сложат край на всичко. И да очакват следващия!

Леко агресивни

В постигането на това, което искат - и както го искат, представителките на зодията могат да стигнат в крайности. В такива случаи никой не бива да се състезава с тях - защото вероятно ще загуби.

Обичат силно

Влюбват се бързо и ентусиазирано и обичат с дълбока страст. Ако някой успее да привлече и задържи вниманието им, ще искат да бъдат завинаги с него.

Вълнуват се от живота

От всичко: пътувания, литература, театър, интересни хора. От целия свят!

Работят много усърдно

Дай на Овена да се занимава с нещо, което го вдъхновява и той ще работи по-усърдно от всеки друг. Но това е само при условие, че работата, която върши, го удовлетворява и стимулира. В противен случай всичко е несигурно.

Липса на търпение

Буквално никакво. Искат всичко да се случва на мига. Губят много излишни нерви, когато им се налага да чакат в трафик или опашка, например – за тях това е равносилно почти на физическо страдание без лечение.

Нужда от пространство

Овните са изключително независими. В момента, в който се почувстват като „затворници“, с ограничена свобода, ще направят всичко възможно да избягат. Това означава, че обикновено се привлечени от някой, който свои интереси и хобита, за да може да им даде възможността и „въздуха“ да живеят собствения си живот - освен споделеният.

