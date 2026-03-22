Седмицата от 23 до 29 март носи астрална енергия, благоприятна за положителни промени, особено на финансово и сантиментално ниво. Планетарните транзити предвещават неочаквани възможности, допълнителни печалби и важни моменти във взаимоотношенията. Това е период, в който интуицията играе важна роля, а решенията, взети въз основа на инстинкта, могат да донесат изненадващо добри резултати.

Венера, планетата на любовта, образува хармонични аспекти с Юпитер, свързан с късмет и разширяване, което създава идеален контекст за няколко зодии, които ще почувстват, че нещата се нареждат в тяхна полза. Независимо дали става въпрос за пари или любов, тези зодии ще имат сериозни причини да се усмихват през следващите дни.

Телец

Родените под знака Телец са сред най-облагодетелстваните. Финансово могат да се появят печалби от неочаквани източници или възможности за сътрудничество, които им носят по-високи доходи. В любовта съществуващите връзки се стабилизират и необвързаните имат добър шанс да срещнат някой специален. Това е период, в който Телците се чувстват ценени и сигурни.

Лъв

Лъвовете блестят следващата седмица, както професионално, така и в личния си живот. Възможно е да получат добри новини, свързани с пари, било то повишение на заплатата или изгодна оферта. На сантиментално ниво чарът им е най-висок и това привлича вниманието на околните. Връзките стават по-интензивни, а романтичните моменти няма да липсват.

Скорпион

За Скорпионите предстои период на баланс и печалби. Те могат да решат стари финансови проблеми или да получат пари, които чакат от известно време. В любовта нещата придобиват дълбочина: те или заздравяват връзката си, или започват нова, с дългосрочен потенциал. Интуицията ще ги насочи към вдъхновени избори.

Риби

се радват на период, пълен с приятни изненади. Финансово могат да се появят творчески възможности или проекти, които им носят печалба. В любовта романтиката е на високо ниво, а връзките стават по-искрени и интензивни. Това е идеалното време за важни декларации или за крачка напред във връзката.

