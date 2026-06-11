Това лято на мода са прозрачните розови нокти с много лъскав завършек. Те изглеждат естествено, свежо и поддържано, без да бъдат прекалено натрапчиви. Ако харесвате изчистен, нежен и елегантен маникюр, rose water nails са точно за вас. Това е маникюр за дами, които обичат стилната визия без излишни детайли — семпъл, женствен и много изискан.

Името идва от розовата вода. Точно както тя има лек и деликатен розов оттенък, така и този маникюр изглежда мек, фин и почти прозрачен.

Как изглежда маникюрът rose water nails?

Rose water nails са нокти в много нежен розов цвят. Лакът не е плътен, а прозрачен, така че естественият нокът леко се вижда отдолу. Финалът е много лъскав, почти като мокър ефект. Затова маникюрът изглежда чист, свеж и много поддържан.

Снимка: Инстаграм

Как да си направите такъв маникюр в салон?

Ако отивате на маникюр, поискайте прозрачен розов гел или нежен розов нюанс, който не е много плътен. Важно е цветът да е лек и ненатрапчив. Така естественият нокът ще се вижда леко, а резултатът ще бъде този красив розов „воден“ ефект. Може дори да се нанесе само един слой от лака. Накрая задължително се слага много лъскав топ лак. Именно той прави маникюра толкова свеж и гланцов.

Снимка: Инстаграм

Как да го направите у дома?

За домашен вариант ви трябва прозрачен розов лак или jelly лак в розов нюанс. Нанесете един слой, ако искате съвсем естествен ефект. Ако искате цветът да се вижда малко повече, сложете два слоя.

Завършете с лъскав топ лак.

За кого е подходящ маникюрът и къде може да го носите

Това е маникюр за дами, които обичат чиста, стилна и изискана визия. Не е прекалено ярък, не е тежък и не изисква сложни декорации. Подходящ е както за ежедневието, така и за почивка, събитие или специален повод. Точно затова се очаква да бъдат един от най-популярните маникюри това лято.