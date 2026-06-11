Досега сме виждали 10-стъпкова грижа за кожата, рутина за т.нар. „стъклена кожа“, колагенови маски за лице и какво ли още не... Сега нова или поредната корейска тенценция в грижата за кожата предизвиква вълна от интерес в социалните мрежи. Този път става дума не за серум или крем, а за напитка. Наричат я „корейски ретинолов чай“ и мнозина твърдят, че може да помогне на кожата да изглежда по-свежа, сияйна и гладка.

Но преди да побързате да замените любимия си серум с чаша чай, има нещо важно – въпреки името си, тази напитка не съдържа ретинол. Тя представлява комбинация от билки и растителни съставки, които от векове присъстват в азиатската традиционна медицина и са известни с благоприятното си действие върху организма и кожата.

Какво представлява корейски ретинолов чай?

В различните рецепти се използват разнообразни комбинации от зелен чай, листа от райска ябълка, див пелин, женшен, хинап, годжи бери, хризантема, розови листенца и джинджифил. Някои от тези съставки, включително годжи бери, джинджифилът и хинапът, съдържат прекурсори на витамин А, сред които бета-каротин.

„Идеята е, че някои растителни продукти могат да насърчат обновяването на кожата, да успокоят възпалението, да предпазят от оксидативно увреждане и да поддържат здрава кожна бариера – ефекти, донякъде аналогични на ползите от ретинола“, обяснява д-р Джейн Ю, сертифициран козметичен дерматолог и хирург по скалата на Моос, пред Forbes.

Какви са ползите за кожата?

Най-голямото предимство на напитката е богатото съдържание на антиоксиданти.

Зеленият чай е известен с високото съдържание на катехини, които помагат за намаляване на възпалението, предпазват клетките от свободните радикали и забавят процесите на преждевременно стареене.

е известен с високото съдържание на катехини, които помагат за намаляване на възпалението, предпазват клетките от свободните радикали и забавят процесите на преждевременно стареене. Райската ябълка осигурява витамин С и флавоноиди, които подпомагат производството на колаген и могат да допринесат за по-равномерен и сияен тен.

осигурява витамин С и флавоноиди, които подпомагат производството на колаген и могат да допринесат за по-равномерен и сияен тен. Пелинът , широко използван в корейската култура, е ценен заради своите успокояващи, противовъзпалителни и антимикробни свойства, които могат да бъдат полезни при чувствителна и склонна към акне кожа.

, широко използван в корейската култура, е ценен заради своите успокояващи, противовъзпалителни и антимикробни свойства, които могат да бъдат полезни при чувствителна и склонна към акне кожа. Женшенът пък е сред най-популярните съставки в азиатските ритуали за красота. Смята се, че подобрява микроциркулацията, подкрепя производството на колаген и спомага за по-свежия вид на кожата.

Според д-р Джъстин Парк, сертифициран дерматолог от Калифорния, антиоксидантите в напитката могат да окажат благоприятен ефект не само върху кожата, но и върху храносмилането, метаболизма и имунната система.

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Има ли рискове?

„В умерени количества, корейският чай с ретинол е безопасен за почти всички“, казва д-р Кристина Чунг, сертифициран дерматолог от Филаделфия.

Специалистите подчертават, че напитката спокойно може да бъде комбинирана с козметика, съдържаща ретинол.

Тъй като чаят не съдържа ретинол, „включването на ретинол локално е както разумно, така и препоръчително“, казва д-р Чунг.

Все пак хората, чувствителни към кофеин, трябва да имат предвид, че зеленият чай съдържа стимулиращи вещества. Бременните и кърмещите жени също е добре да се консултират със специалист преди редовна употреба на билкови смеси.

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Как да го включите в ежедневието си?

Дерматолозите препоръчват да избирате качествени сушени билки, да пиете напитката сутрин и да не прекалявате с времето за запарване. Най-важното обаче е постоянството – ефект не може да се очаква след една-единствена чаша.

Специалистите напомнят още, че никакъв чай не може да замени основните правила за здрава кожа – достатъчно сън, добра хидратация, балансирано хранене и ежедневна слънцезащита.