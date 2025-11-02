Чаят от мента е вкусно освежаващ - и е пълен с ползи за здравето. И тъй като ментата е естествено без кофеин, можете да му се насладите по всяко време на деня: сутрин за леко ободряване, след хранене за подпомагане на храносмилането или вечер преди лягане.

Ето какви са ползите от чая от мента и защо те го правят една от най-здравословните напитки за ежедневна консумация.

Ползи от чая с мента

Това не е просто вкусна напитка - той предлага и полезни съединения за тялото и ума.

Подпомага храносмилането

Чаят от мента е един от най-добрите чайове за успокояване на разстроен стомах. Чаят от мента съдържа етерични масла, като ментол и карвон, които помагат за отпускане на гладките мускули на храносмилателния тракт, облекчавайки подуването на корема и дискомфорта след хранене. Особено полезен е и след хранене, въпреки че отпиването му преди хранене може също да помогне за храносмилането, като насърчава нежното отпускане на стомаха и храносмилателните секрети.

Намалява оксидативния процес

Ментата е естествено богата на антиоксиданти, особено на розмаринова киселина и флавоноиди като лутеолин и апигенин. Тези съединения помагат за прочистване на тялото, неутрализирайки свободните радикали, които предизвикват възпаление и оксидативен стрес.

Снимка: iStock

Припомняме, че оксидативният стрес се характеризира с дисбаланс между свободните радикали (например вредни, нестабилни молекули) и способността на тялото да ги детоксикира. С течение на времето това може да увеличи риска от хронични заболявания, като сърдечни заболявания и рак. Може също да допринесе за проблеми като суха кожа, умора и когнитивен спад.

Балансира хормоните

Чаят от мента е изследван заради потенциала му да понижава излишните андрогени, особено тестостерон, при жените. Това може да е полезно, ако изпитвате симптоми, като акне или окосмяване, които често се наблюдават при състояния като синдром на поликистозните яйчници.

Контролира стреса

Има много ежедневни навици, които могат да намалят стреса, но пиенето на чай от мента е един от първите в списъка. Ментата съдържа естествени съединения, които имат анти-тревожни ефекти. Те могат да повлияят на активността на невротрансмитера, отговорен за успокояването на нервната система и облекчаването на чувството, което много от нас изпитват, когато сме стресирани.

Снимка: iStock

Самото действие на пиене на топъл чай от мента също може да облекчи стреса. Отпиването на нещо топло, може физически да успокои тялото, както и ума.

Подобрява концентрацията

Ако се чувствате, че съзнанието ви е замъглено или сте свръхстимулирани, изтощени от ежедневието, чаят от мента може да бъде лесен начин за насърчаване на яснотата и спокойствието.

Изследванията също така установяват, че ментата може да поддържа когнитивната функция, особено фокуса, вниманието и по-добра памет.

Снимка: iStock

Колко чай от мента трябва да пиете?

Питърсън отбелязва, че пиенето на една или две чаши чай от мента на ден е безопасен и успокояващ навик за повечето възрастни. Това количество обикновено е достатъчно, за да се усетят успокояващите и храносмилателни ползи, без да се прекалява.

Но имайте предвид: ако пиете няколко чаши дневно или използвате концентрирани екстракти, може да забележите леки странични ефекти като киселини или стомашно разстройство, особено ако сте склонни към киселинен рефлукс.

Кой не трябва да пие чай от мента?

Въпреки че има много ползи от чая от мента, той не е най-добрият избор за всеки. Той може да отпусне мускула между стомаха и хранопровода, което потенциално може да влоши симптоми като киселини или регургитация. В този случай може да се премине към по-нежни варианти като чай от лайка или чай от джинджифил.

Бременните жени и кърмачките е добре първо да се консултират с лекар, преди да започнат да пият чай от мента ежедневно. Същото важи и за хората с ниско кръвно налягане, както и за хората, които приемат лекарства, които могат да повлияят на хормоните или черния дроб, тъй като високи дози екстракт от мента теоретично могат да повлияят сериозно.

