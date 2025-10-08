В студените месеци пиенето на чай се превръща в ритуал, който ни сгрява и ни осигурява миг спокойствие в забързаното ежедневие. Но колкото и да е приятно да отпием от горещата и ароматна течност в чашата, трябва да бъдем внимателни. Оказва се, че току-що запареният чай е опасен за здравето.

Чаят е полезен, но кога става опасен за здравето ни

Чаят е изключително полезна напитка и това е неоспорим факт:

Богат е на антиоксиданти

Подпомага сърцето и кръвообращението

Помага при отслабване

Учени обаче предупреждават, че ако пиете чая твърде горещ, излагате хранопровода си на риск. Според мащабно изследване на Техеранския университет по медицински науки, публикувано в International Journal of Cancer, консумацията на много горещ чай увеличава вероятността от развитие на рак на хранопровода.

Снимка: iStock

Изследването

Изследването проследява над 50 000 души в продължение на 13 години. Резултатите показват: хората, които редовно пият чай с температура над 60°C, не само рискуват дребни изгаряния на гърлото, но и по-сериозни дългосрочни увреждания.

Най-застрашени са онези, които отпиват веднага след като залеят чая с вряла вода. При тях рискът от рак на хранопровода е значително по-висок.



Защо много горещите напитки не са полезни

Много хора подценяват високата температура и вредата от нея. Прекалено горещите течности увреждат чувствителната лигавица на хранопровода. Микроскопичните изгаряния водят до възпаления, които с времето могат да променят структурата на клетките и да повишат риска от рак. Повтарящото се дразнене на тъканите е основната причина, поради която учените предупреждават да внимаваме с навика да пием „врял чай“.

Снимка: iStock

Как да пиете чай безопасно и здравословно

Добрата новина за всички любители на сгряващата напитка е, че рискът може лесно да бъде избегнат. Ето няколко стъпки, които ще ви помогнат да го консумирате безопасно:

Оставете чая да изстине поне 5–10 минути след запарване.-

Не пийте напитки по-горещи от 60°C.

Отпивайте бавно – така не само предпазвате хранопровода си, но и се наслаждавате повече на аромата и вкуса.

Малък, но полезен трик: ако все още виждате пара, изчакайте.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

