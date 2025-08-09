За повечето хора достигането до 100-годишна възраст може да изглежда невероятно. Но съществуват редица примери за столетници, навършили преклонната възраст - вероятно поради здравословните решения, които са взимали през живота си.

Оказва се, че освен навиците и храните, на които са наблягали, от значение са и напитките, които са консумирали – и които са изиграли важна роля за качеството и продължителността на живота им.

Каква е връзката между напитките и дълголетието

Поддържането на правилна хидратация подпомага клетъчното здраве и функцията на органите (особено на бъбреците), както и усвояването на хранителните вещества.

Антиоксидантите са приоритет номер едно, когато става въпрос за напитки, които подпомагат здравословното стареене. Те намаляват риска от хронични заболявания, подпомагат функцията на мозъка и очите и дори подобряват психичното здраве.

Ето кои са 5-те напитки, които ще ни помогнат да доживеем до 100 години, според специалистите, цитирани от Real Simple.

Смути с горски плодове

Te имат редица противовъзпалителни свойства - особено тези, приготвени с боровинки, малини и ягоди. Основната причина отново е в антиоксидантите, които се борят със свободните радикали и намаляват оксидативния стрес, което е от съществено значение за поддържане на здравето на клетките.

Снимка: iStock

Зелен и черен чай

Изключително богати на катехини – съединения, които помагат за неутрализиране на свободните радикали, минимизиране на оксидативния стрес и насърчаване на клетъчното здраве. Редовната консумация на тези чайове е прост, но ефективен начин да подпомогнем здравословното си състояние.

Кафе

Кафето има по-скоро лоша репутация – но само когато се консумира прекомерно. Защото ползата му не е само в сутрешното ободряване. Редица проучвания показват, че дългосрочната консумация на кафе може да намали риска от преждевременна смърт с до 30%, независимо дали е с кофеин или без кофеин. То стимулира и производството на допамин и серотонин, които повишават настроението. А щастието е свързано с по-дълъг живот.

Вода, богата на водород

Водата е предпочитан избор, когато става въпрос за хидратация и здравословен начин на живот. Но има разнообразие от пакетирани води – и обогатената с водород вода подобрява антиоксидантните и противовъзпалителните свойства. Намалява и риска от повишен холестерол и подобрява функцията на бъбреците.

Червено вино

Факт е - няма алкохол, който да е полезен. Всъщност, поддържането на начин на живот без алкохол е най-добрият начин да бъдем по-здрави. Това обаче не винаги е постижима цел за съвременните хора. Така че, ако трябва да избираме, най-добре е да се спрем на червеното вино. То е богат източник на ресвератрол, мощен антиоксидант, известен с противовъзпалителните си свойства влиянието му върху здравето на сърцето.

Още любопитни факти за кафето - във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK