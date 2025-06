Ако все по-често посягаме към сутрешната чаша кафе с нежелание, проблемът може да не е в самата напитка, а в това, което добавяме към нея. Някои съставки могат да променят богатия естествен вкус на кафето. И дори нещо повече - могат да повлияе негативно на здравето ни.

Кои са тези добавки - ето какво споделят баристите пред специализирания сайт Eat This, Not That!

Протеин на прах

Дневният прием на протеини е изключително важен. Но да превърнем кафето си в странна каша не е решението. Истинската кафе напитка трябва да е балансирана и с определена гъстота. Добавянето на протеинов прах нарушава всички елементи на правилната консистенция.

Изкуствени подсладители

Синтетичната добавка заглушава богатите, сложни вкусове на кафената напитка. Сутрешният ритуал с кафето трябва да подкрепя цялостното ни благополучие с чисти, здравословни съставки, които енергизират и подхранват. А не с химикали, които могат да бъдат вредни за здравето ни.

Оризово мляко

В днешно време има много алтернативи, които хората използват като заместител на млякото. И ако овесеното или бадемовото могат да се използват с чиста съвест, то оризовото е по-добре да се избягва - защото е с ниско съдържание на протеини и не се разтваря добре. И не е добра идея за лате и капучино.

Продукти с висока киселинност

Щипка лимон може и да добавя приятен вкус към водата, но по отношение на кафето е „съвсем друга история“. В някои някои европейски страни да се прибави лимон или цитрусов плод към лате или капучино е почти традиция. Но това не е добра идея.

Основната причина е, че вероятно ще пресекат млякото, ако в кафето има прибавено има такова. Особено ако напитката е гореща.

Изкуствена сметана

Това е нещо, което хората често слагат в кафето си. Но изкуствената сметана всъщност е най-лошият „нарушител“, особено от здравословна гледна точка – пълна е с хидрогенирани масла, сгъстители като карагенан и дори диацетил, които са силно възпалителни и дори токсични за човешкия организъм.

Изкуството да приготвяш ароматно кафе - във видеото.

